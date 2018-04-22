В Ингушетии снимут первый художественный фильм на родном языке

Летом Республику посетит съёмочная группа из Москвы для создания первой ингушской художественной картины.

Короткометражный фильм «Сайти — сын Зоули», по словам авторов, задуман как народный проект. Его снимут на ингушском языке. В основе сюжета — кровная месть. Имена сценариста и режиссёра не раскрываются.

«Судя по многочисленным откликам, жителей республики очень тронул его сюжет. В основе сценария — реальные истории», — рассказывает продюсер фильма Ирина Филиппова

События в фильме разворачиваются в начале ХХ века. В нём переплетаются три судьбы — русского офицера, абрека и его сына, который после смерти отца сталкивается с проблемой кровной мести. 13-летнему мальчику придётся решать, мстить ли за отца.

Кандидатуры на главные роли практически отобраны. Одно из обязательных условий — знание ингушского языка. Многие жители Ингушетии уже изъявили желание войти в киноленту.

«После нашего открытого обращения о проведении кинопроб последовала целая волна отзывов. Особенно много желающих на мужские роли, меньше — на женскую. В картине всего одна женская роль — матери главного героя. На главные роли наметились уже кандидатуры — это профессиональные актеры. Но отклик мы получили и на обращение помочь в поиске старинного инвентаря, домов. Многие люди готовы предоставить все это, показать нам подходящие дома, и даже наездники с лошадьми нашлись. Мы, со своей стороны, снимаем этот фильм с любовью и уважением к истории, культуре и языку ингушского народа. Фильм ориентирован на людей, которые интересуются историей, человеческим подвигом, честью», — поделилась Ирина Филиппова.

В текущем месяце съёмочная группа планирует совершить ознакомительную поездку в Ингушетию. Авторы проекта готовы представить зрителям картину уже осенью. Первый показ фильма, по словам Ирины Филипповой, знаковый и пройдёт в Ингушетии.