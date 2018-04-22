Джеймс Кэмерон устал от «Мстителей»

Американское издание Indiewire сообщает, что культовый режиссер собирается придумать новые вдохновляющие истории не о супергероях.

"Я надеюсь, что скоро все начнут уставать от Мстителей. Конечно, это вовсе не значит, что мне не нравятся эти фильмы. Просто существуют и другие темы, кроме супермужиков без семей, которые совершают нереальные подвиги в течение двух часов и превращают города в руины", — сказал Джеймс Кэмерон.

Ожидается, что новая часть "Мстители 3: Война бесконечности" может установить ряд кассовых рекордов. В России картина выйдет в мае 2018 года.

Напомним, сейчас Джеймс Кэмерон работает над продолжением научно-фантастического фильма "Аватар".