Ещё
Джеймс Кэмерон устал от «Мстителей»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джеймс Кэмерон устал от «Мстителей» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Мстители"
Американское издание Indiewire сообщает, что культовый режиссер собирается придумать новые вдохновляющие истории не о супергероях.
"Я надеюсь, что скоро все начнут уставать от Мстителей. Конечно, это вовсе не значит, что мне не нравятся эти фильмы. Просто существуют и другие темы, кроме супермужиков без семей, которые совершают нереальные подвиги в течение двух часов и превращают города в руины", — сказал Джеймс Кэмерон.
Ожидается, что новая часть "Мстители 3: Война бесконечности" может установить ряд кассовых рекордов. В России картина выйдет в мае 2018 года.
Напомним, сейчас Джеймс Кэмерон работает над продолжением научно-фантастического фильма "Аватар".
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва после бури: фото из соцсетей36
Как изменились популярные дети-актеры12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе16
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино52
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение