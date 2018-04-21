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Она не знала, что такое старость, она была молодой — Валентин Гафт о Нине Дорошиной
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Она не знала, что такое старость, она была молодой — Валентин Гафт о Нине Дорошиной 

ТК «Звезда» 21 апреля 2018
Фото: ТК «Звезда»
По предварительным данным, причиной смерти артистки стала остановка сердца.
В Москве в возрасте 83 лет умерла Народная артистка РСФСР Нина Дорошина. Своими воспоминаниями о том, какой была эта великая актриса, со «Звездой» поделился советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт.
«Жизнелюб… Такой активный человек на сцене…Она не знала, что такое старость, она была молодой. Она была молодой не только внешне, она была нутром своим энергичный человек. Она хотела работать, она об этом все время говорила», — сказал он.
Нина Дорошина широкому зрителю, известна, в первую очередь, по роли Нади в фильме Владимира Меньшова «Любовь и Голуби». Всего же выпускница Щукинского училища сыграла в более чем 20 картинах.
По предварительным данным, причиной смерти артистки стала остановка сердца.
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