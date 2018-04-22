Александр Митта: я не за то, чтобы продюсеры лапали женщин

"Он был прекрасный продюсер, просто один из великих продюсеров. У него больше всего «Оскаров». Чутье уникальное по поводу кино. Один из лучших людей кино. Он прекрасно понимал, что какую бы он актрису ни приглашал на роль, то он обеспечивал ей не просто роль, а славу и карьеру. Они рвались все.

Никто из этих девушек не говорит, которые через 30 лет вспомнили, что он их приглашал трахнуться, они не говорят, что через него получали всемирную славу. Было бы совсем неплохо, если бы мы вручили премию. Тем более что его прекрасную компанию разорили. Я не за то, чтобы продюсеры лапали женщин. Но на нем отыгрались", — сказал режиссер.