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Владимир Меньшов рассказал о редкостном даре Нины Дорошиной
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Владимир Меньшов рассказал о редкостном даре Нины Дорошиной 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Суть Событий
Режиссёр и актёр Владимир Меньшов рассказал о редкостном даре актрисы Нины Дорошиной, сообщают «Аргументы неделi».
«Она была любимицей Олега Николаевича Ефремова, — и не без оснований, потому что у неё был редкостный дар и простоты в общении, и какой-то особенной восхитительности», — заявил он.
По его словам, Дорошина создала некую матрицу русской женщины, с её наивностью, хитростью, вздорностью, любовью.
Как отметил Меньшов, именно фильм «Любовь и голуби» сделал актрису столь узнаваемой, настоящей народной любимицей.
Смерть Дорошиной режиссёр назвал огромной потерей.
Ранее сообщалось, что народная артистка России Нина Дорошина будет похоронена в Москве на Пятницком кладбище во вторник, 24 апреля.
RT на русском: последние новости
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