Владимир Меньшов рассказал о редкостном даре Нины Дорошиной

«Она была любимицей Олега Николаевича Ефремова , — и не без оснований, потому что у неё был редкостный дар и простоты в общении, и какой-то особенной восхитительности», — заявил он.

По его словам, Дорошина создала некую матрицу русской женщины, с её наивностью, хитростью, вздорностью, любовью.

Как отметил Меньшов, именно фильм «Любовь и голуби» сделал актрису столь узнаваемой, настоящей народной любимицей.

Смерть Дорошиной режиссёр назвал огромной потерей.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Нина Дорошина будет похоронена в Москве на Пятницком кладбище во вторник, 24 апреля.