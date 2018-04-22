Мы конкурируем только с водкой

Сегодня героем нашей постоянной рубрики «Начистоту» стал сценарист фильмов «Притяжение», «Призрак» и «Лед» Андрей Золотарев

— Отечественный кинематограф — это ракета на старте. Недавно мы стали его экспортировать. Когда мы сможем полноценно участвовать, к примеру, в китайском прокате, у нас появятся совсем другие бюджеты и возможности. Хотя с китайцами очень сложно работать. Как мы для них, так и они для нас — люди с Марса.

— Зависть — настоящая боль в нашей сфере. Признаюсь: ловлю себя на мысли, что хотелось бы, чтобы мои фильмы были в рейтингах выше, чем у коллег. При этом конкуренция в российском кино бессмысленна. Реально мы конкурируем только с водкой. Наша задача — затащить зрителя из подъезда в кинотеатр, а не бороться друг с другом.

— Я часто бываю на съемочных площадках, но до сих пор не понимаю, как все работают в этом сумасшествии.

— В детстве брат показал мне в небе летающую тарелку. И хотя оказалось, что это был обычный аэростат, я все равно верю в НЛО.

— Не стоит пытаться заслужить уважение целенаправленно. Просто делай что делаешь, и будь что будет.

— Есть такая примета: если уронил сценарий на пол — нужно немедленно на него сесть. При этом его нельзя поднимать или класть на стул. Надо просто приземлиться на него пятой точкой. Понятия не имею, откуда это взялось, но если когда-нибудь уроню, я на него сяду.

— В моем случае правильный дубль получается раза с 65-го. И это нормально.

— Успех — это количество зрителей. Кино становится хорошим, когда его начинают советовать родным и друзьям. «Сарафан» — и есть то, ради чего мы работаем.

— Раньше мне хотелось стать лауреатом какой-нибудь престижной премии в области кино. Но я играю в «другой песочнице». Большое зрительское кино редко любимо критиками и академиками. Мы стараемся быть понятными, а они — элитарными.

— С людьми нужно быть мягче. Когда-то я просто кричал. Но сейчас я работаю в стиле «мягкой лапки».

— Мне стыдно признаться в прокрастинации.

— Мне достаточно десяти дней, чтобы уничтожить любую сумму денег. И жена у меня — такая же. В этом наша огромная проблема.

— Не люблю, когда меня ругают, и очень люблю, когда меня хвалят. При этом, я хорошо отношусь к критике, не подумайте. Но сегодня самая популярная критика — это не более чем способ самовыражения в интернете. Отдельный «привет» Евгению Баженову (видеоблоггер, более известный под псевдонимом BadComedian. Его критический обзор на фильм «Притяжение» собрал свыше 8 000 000 просмотров). То, что он делает — очень смешно. Хотя, мне кажется, правда в том, что если дать ему возможность переписать любой сценарий, никто в кино попросту не пойдет.

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