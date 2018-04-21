Смерть Дорошиной оглушила Меньшова

В Москве скончалась звезда комедии «Любовь и голуби» Нина Дорошина . Коллеги прокомментировали смерть актрисы. Для многих это стало большим личным горем.

Режиссер фильма «Любовь и голуби» Владимир Меньшов не может подобрать слова, что бы выразить свою печаль. «Эта новость меня оглоушила. Даже не знаю, что сказать», — заявил он в эфире "Говорит Москва"

Актер Михаил Ефремов тоже был не многословен, прокомментирую известие о кончине Нины Дорошиной. «Слишком сложно говорить только несколько слов… Даже страшно, когда теряешь прекрасное. Она была прекрасной актрисой и прекрасным человеком», — сказал Ефремов.

Для народного артиста России Александра Михайлова , сыгравшего вместе с Ниной Дорошиной в фильме «Любовь и голуби», известие о смерти коллеги стало настоящим ударом. Он узнал о кончине актрисы, находясь в поезде, по дороге в Санкт-Петербург на спектакли. «Это несчастье большое. Для меня это просто удар», — сообщил Михайлов Пятому каналу, добавив, что Дорошина была уникальным человеком во всем.

"Невероятная органика на сцене, в игре с партнерами, удивительной силы характер. Двух замечательных, дорогих моих друзей не стало, Люси Гурченко сначала, теперь вот Ниночки Дорошиной… Уходит мое поколение", — отметил Михайлов.

Актер Валентин Гафт рассказал, каким человеком была Нина Дорошина. «Великая актриса, лучшее, что было в театре „Современник“, удивительный человек, для которого театр — это дом, это семья, это все. Человек, отдавший жизнь этому трудному, тяжелому делу», — цитирует РЕН ТВ Гафта.

По словам артиста, ему повезло иметь такого партнера на сцене. «Я восхищался ей, играя с ней вместе на сцене и репетируя. Трудно представить себе театр без таких людей, но они никогда не уйдут, потому что их нельзя забыть! И люди должны напоминать, какие великие и талантливые люди работали в „Современнике“, — заключил Гафт.

Напомним, Нина Дорошина скончалась утром 21 апреля. У актрисы остановилось сердце.