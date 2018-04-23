В рамках 40-го Московского международного кинофестиваля состоялась гала-премьера фильма «Танки» от режиссера фильма «28 панфиловцев» Кима Дружинина. По красной дорожке прошли гости премьеры, среди которых были: министр культуры Владимир Мединский, Аглая Тарасова, Дарья Повереннова, Наталья Лесниковская, Данила Якушев, Елена Захарова, Анна Чурина, Андрей Гайдулян и другие.
Фильм «Танки» основан на реальной истории инженера Михаила Кошкина, который накануне войны с фашистской Германией разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол. В широкий прокат фильм выходит 26 апреля. Пойдешь в кино?
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Фото:пресс-служба