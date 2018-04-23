Ещё
Аглая Тарасова выгуляла на премьере фильма «Танки» ярко-красный смокинг, а Андрей Гайдулян — новую возлюбленную
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аглая Тарасова выгуляла на премьере фильма «Танки» ярко-красный смокинг, а Андрей Гайдулян — новую возлюбленную 

WMJ.ru 44 минуты назад
Фото: WMJ.ru
В рамках 40-го Московского международного кинофестиваля состоялась гала-премьера фильма «Танки» от режиссера фильма «28 панфиловцев» Кима Дружинина. По красной дорожке прошли гости премьеры, среди которых были: министр культуры Владимир Мединский, Аглая Тарасова, Дарья Повереннова, Наталья Лесниковская, Данила Якушев, Елена Захарова, Анна Чурина, Андрей Гайдулян и другие.
Фильм «Танки» основан на реальной истории инженера Михаила Кошкина, который накануне войны с фашистской Германией разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол. В широкий прокат фильм выходит 26 апреля. Пойдешь в кино?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:пресс-служба
WMJ.ru: последние новости
Было — стало: как Александр Петров перерос амплуа сериального актера, покорил большой экран и стал секс-символом Разведенная звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян пришел на премьеру фильма «Непрощенный» с новой спутницей На контрасте: Дима Билан и Ксения Сухинова показали свою версию фильма «Ла-Ла Ленд»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пересильд боится выступать в театре Петербурга2
Кэмерон пояснил, в чем разница между Терминаторами2
«Последний герой»: что стало с участниками20
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение