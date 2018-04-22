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В Москве на кинофестивале показали «Танки»
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В Москве на кинофестивале показали «Танки» 

Журнал ОК! 1 час назад
В рамках 40-го Московского международного кинофестиваля публике представили новую приключенческую ленту «Танки», режиссером которого стал Ким Дружинин, известный своей работой «28 панфиловцев».
В стенах кинотеатра «Каро 11 Октябрь» собрались министр Владимир Мединский, продюсеры Дмитрий Щербанов и Олег Антипов, режиссер Ким Дружинин, исполнители главных ролей Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Антон Филипенко и другие.
Гостями премьеры стали также Юрий Колокольников, Дарья Повереннова, Наталья Лесниковская, Данила Якушев, Елена Захарова, Анна Чурина, телеведущий Петр Романов.
Мы проехали нашими «Танками» по красной дорожке ММКФ, — пошутил продюсер картины Дмитрий Щербанов.
Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил особенность вышедшей картины, заявив, что она рассказывает несерьезно о серьезном.
Это — молодежное приключенческое кино, многое сценаристами придумано, и зрители должны к нему относиться как жест памяти великим предкам, которые создавали самые лучшие боевые машины в мире, — сказал Мединский.
Андрей Мерзликин
Андрей Гайдулян
Ким Дружинин
Аглая Тарасова
Юрий Колокольников
Владимир Мединский
Олег Антипов, Ким Дружинин, Владимир Мединский, Аглая Тарасова, Дмитрий Щербанов, Андрей Мерзликин, Антон Филипенко
Петр Романов
Наталья Лесниковская
Фильм «Танки» рассказывает историю инженера Михаила Кошкина, который накануне войны с фашистской Германией разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Правда, пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол.
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