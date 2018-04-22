В Москве на кинофестивале показали «Танки»

В рамках 40-го Московского международного кинофестиваля публике представили новую приключенческую ленту «Танки», режиссером которого стал Ким Дружинин , известный своей работой «28 панфиловцев».

Мы проехали нашими «Танками» по красной дорожке ММКФ, — пошутил продюсер картины Дмитрий Щербанов.

Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил особенность вышедшей картины, заявив, что она рассказывает несерьезно о серьезном.

Это — молодежное приключенческое кино, многое сценаристами придумано, и зрители должны к нему относиться как жест памяти великим предкам, которые создавали самые лучшие боевые машины в мире, — сказал Мединский.

Андрей Мерзликин

Ким Дружинин

Аглая Тарасова

Юрий Колокольников

Владимир Мединский

Олег Антипов, Ким Дружинин, Владимир Мединский, Аглая Тарасова, Дмитрий Щербанов, Андрей Мерзликин, Антон Филипенко

Петр Романов

Наталья Лесниковская