В прокат выходит фильм «Танки»

Приключенческая кинолента «Танки» режиссёра Кима Дружинина , известного по военной драме «28 панфиловцев», выходит в российский прокат 26 апреля. Как подчёркивают создатели, фильм снят «по мотивам реальных событий»: в нём исторические факты (пробег танка Т-34 из Харькова в Москву) переплетаются с художественным вымыслом. В зарубежный прокат фильм выйдет под названием Tanks for Stalin («Танки для Сталина»).

В четверг, 26 апреля, в российский прокат выходит приключенческий фильм «Танки». В основу картины легли реальные события: секретный танковый пробег по маршруту Харьков — Москва, организованный весной 1940 года легендарным конструктором Михаилом Кошкиным для того, чтобы показать танк Т-34 Иосифу Сталину.

Фантастическое и реалистическое

В реальности «танкопробег» прошёл относительно безынтересно: танки застревали в болотах, ломались, после чего их ремонтировали в заводских условиях. Поэтому даже для съёмок киноленты Владимира Семакова «Главный конструктор» (она вышла на экраны в 1980 году) эти события были немного романтизированы: в сценарий добавили линию соперничества и другие элементы художественного вымысла. Однако создатели «Танков» пошли ещё дальше, превратив картину в комедийное роуд-муви с элементами абсурда.

По сюжету конструктор Михаил Кошкин решает на ближайшем смотре показать свою разработку — прототип Т-34 — Иосифу Сталину, чтобы машину как можно скорее отдали в серийное производство. Под его руководством в обстановке полной секретности из Харькова в Москву отправляются два закамуфлированных танка. По пути с машинами случается немало неприятностей, но в нужный момент прототипы всё же оказываются на Красной площади. Там довольный Сталин называет будущий Т-34 «ласточкой» и даёт конструкторскому бюро зелёный свет.

Впрочем, на этом реалистическое в картине Дружинина заканчивается и начинается фантастическое.

Болота, ямы и поломки киношным танкам не страшны. Главным препятствием для демонстрации Т-34 на Красной площади становятся немецкие шпионы, беспрепятственно рассекающие по российским просторам на мотоциклах. Они, понятное дело, намерены во что бы то ни стало захватить машины, а потому стреляют по их экипажу из пулемётов и устраивают различные неудачные диверсии. Кроме того, приняв танки за тракторы, их крадут орудующие где-то на границе России и Украины бандиты — этакие бандеровцы, которые умудряются жить скрыто от глаз советской власти где-то в лесах.

Ну и, наконец, встрече танков со Сталиным пытается помешать Красная армия. Но она не со зла: просто военных не поставили в известность об операции. Она ведь секретная. Но и это не страшно, поскольку у армии не оказывается такого орудия, чтобы пробить броню Т-34.

«По мотивам реальных событий»

Такой фарс может смутить людей, которые серьёзно относятся к исторической составляющей в кинематографе. Поэтому создатели «Танков» обращают внимание зрителей: этот фильм даже не основан на исторических фактах — он «создан по мотивам» реальных событий. А все «небылицы» добавляли в сюжет осознанно, чтобы «сделать яркую, динамичную картину» и привлечь внимание «выросшей на кинокомиксах» молодёжи.

«Задача была в том, чтобы фильм был понятен сегодняшней аудитории — то есть тем людям, которые придут в кинозал, — так, чтобы донести эту преданность идеям языком сегодняшнего дня… То, что говорилось на языке 1980 года (речь идёт о картине «Главный конструктор». — RT), сегодня не то что непонятно, а совсем, совсем чужое. К счастью, наверное, сегодняшнему зрителю так нельзя рассказывать истории. Поэтому она рассказана так, как рассказана», — объяснил сценарист фильма Андрей Назаров

Создатели «Танков» подчёркивают: при работе над фильмом источником вдохновения для них послужили легендарные «Неуловимые мстители».

Продюсер Дмитрий Щербанов, в свою очередь, полагает, что описанные события не так уж и фантастичны: создатели «Танков» написали одноимённую книгу, в которой изложена киноистория и рассказано, что происходило на самом деле. А также показано, что при определённом стечении обстоятельств реальная история могла бы повторить свою киноверсию.

«Если вы прочитаете книжку, вы узнаете обоснование того, почему так могло быть. И диверсанты были, и недобитки — всё было. Может быть, не так явно, как у нас в фильме, — это всё-таки кино специально гиперболизированное. А так это всё, конечно, было», — отметил Щербанов.

Реалистичный Кошкин и влюблённый энкавэдэшник

Примечательно, что эта картина выходит в год 120-летия со дня рождения Михаила Кошкина (он родился 3 декабря 1898 года).

«Не знаю, можно ли считать, что этот фильм — памятник Кошкину. Но очень хорошо, что он выходит в год 120-летия Михаила Ильича. И очень хорошо, что про этого замечательного человека узнают много людей. И, я должен сказать, есть совершенно потрясающее внешнее сходство между Андреем Мерзликиным и Михаилом Кошкиным. Как так получилось? Это, наверное, Бог помог», — отмечает сценарист.

Действительно, сходство между прототипом героя и актёром очевидно. Однако поверить в то, что Кошкин Мерзликина — тот самый конструктор, вряд ли у кого-то получится. Уж слишком много импульсивных решений принимает главный герой.

В команду Кошкину кинематографисты включили нескольких человек, самым интересным из которых, несомненно, является молодой лейтенант НКВД (Антон Филипенко). Он — серьёзный и даже суровый — единственный из всей компании способен мыслить здраво, и только благодаря ему прототипы танка доедут до Москвы. Вполне логично, что сердце именно этого персонажа должна будет растопить отважная сотрудница харьковского завода (Аглая Тарасова), которая по воле случая окажется с ним в одном танке.

В ответ на вопрос, почему сотрудник НКВД показан в положительном свете (всё же это явление редкое для современного кинематографа), продюсер поясняет: «Нам показалось, что хватит уже этой „кровавой гэбни“. Ну всё-таки один человек как минимум должен быть порядочным».

«Танки для Сталина»

В черновом варианте фильм «Танки» назывался иначе: «Увидеть Сталина». Однако, как отмечают создатели фильма, в процессе съёмок они поняли, что для такого названия Иосифа Виссарионовича в кадре слишком мало. С целью подбора альтернативного названия устраивались дискуссии, проводились фокус-группы. Однако итоговое название «Танки» было просто результатом «авторитарного продюсерского решения».

Для международного проката, тем не менее, был утверждён другой вариант.

«Мы думали, как же назвать картину для иностранного зрителя. Думали-думали. Оказывается, «Танки» уже есть, и мы не можем назвать Tanks. Ну не можем никак. Думали-думали, и тут нашли интересный вариант: «Танки для Сталина» (Tanks for Stalin. — RT). И в международный прокат эта картина выйдет именно под таким названием», — заявил Щербанов.

Предпремьерный показ «Танков» состоялся за три недели до официального выхода фильма в прокат. Он прошёл на авиабазе Хмеймим в Сирии. Первыми зрителями фильма стали российские военнослужащие.