Анна Банщикова: Гламур всем надоел

Второй сезон популярного сериала «Ищейка» стартовал на Первом канале. Исполнительница главной роли Анна Банщикова рассказала о своей работе в фильме.

Сериал «Ищейка», выйдя на экраны два года назад, сразу вошел в первые строчки рейтингов. Во многом — благодаря главной героине в исполнении Анны Банщиковой. Сейчас, когда начался показ второй его части, мы решили поговорить с Анной об этой роли и о том, в чем заключается секрет успеха фильма у зрителей.

— Анна, как думаете, люди ждали продолжения «Ищейки»?

— Еще как! Мне приходило великое множество сообщений, все задавали вопрос — когда же?

— У вашей героини во второй части сериала появилась новая любовная линия. Есть надежда, что она обретет наконец свое женское счастье?

— Сомневаюсь, что в современном мире женщина может обрести «свое женское счастье». По-моему, нет такой надежды. Все дело в том, что мы сами стали теми крутыми парнями, за которых в молодости мечтали выйти замуж, мы уже привыкли все делать сами.

— То есть полиция — тоже вполне себе женское дело?

— Так у нас кино совсем не о полиции. Когда я получила сценарий, придумала себе эту женщину, мою героиню — Александру Ивановну. Она мгновенно включается в судьбу каждого человека, ей необходимо найти правду, для нее это личная история. Любой неправильный поступок оборачивается наказанием: оно тебя в любом случае настигает, от него невозможно скрыться. Даже если у человека были какие-то оправдания для поступка, даже если так сложились обстоятельства… И моя героиня обладает способностью сопереживать людям. Мне кажется, это ее качество во многом и определило интерес зрителей к фильму.

— Сериал «Ищейка» является адаптацией западного формата. В некоторых странах прошло по семь сезонов фильма. Как вы думаете, у нас этот проект может стать «долгожителем»?

— Вполне возможно. Ведь он — про живых людей! Всем давно уже надоело смотреть про нарядных гламурных теток. Интересны те, в ком люди узнают себя. Моя героиня — обычный человек, со своими недостатками и ошибками, в чем-то она нелепая, иногда смешная. И я не боялась сделать себя такой. Сейчас же многие стремятся быть «просто красивыми» на экране. Но для успеха проекта этого недостаточно, от этого уже все устали.

— Часто актеры, которые снимались в сериалах про полицию, отмечают, как вдруг меняется их жизнь: их узнают сотрудники МВД , они для них становятся своими, выступают на каких-то концертах, получают дипломы и медали…

— Ну, знаете, у меня и до «Ищейки» были важные роли. Я когда-то играла жену маршала Жукова, так что мне с тех пор честь отдают (смеется).

— Вам название сериала грубоватым не кажется?

— Нет, что вы. Нормальное название. Действительно, моя героиня, как собака-ищейка — все чувствует, все разнюхает, от нее ничего невозможно скрыть. Поэтому и название такое.

— В жизни вы на женщину-следователя совсем не похожи: очень женственная. Я слышала, для роли вам волосы пришлось выпрямлять. Кудряшки ваши нельзя было оставить?

— Мы придумали вот такой образ: надо было выглядеть чуть-чуть построже.

— Ваши дети сериал смотрят?

— Старшие — Миша и Саша — очень любят «Ищейку», и героиня моя им кажется «прикольной». Я в жизни, конечно, не такая веселая. А Саша, к тому же, во второй «Ищейке» снялся. Роль, конечно, совсем небольшая, но тем не менее…

— Маленькая дочка маму на экране узнает?

— Я еще не проверяла, если честно: Маше всего-то годик. Вот сейчас будут вторую часть показывать, может, начнет узнавать.

— Сыновья подумывают пойти в артисты?

— Я надеюсь, что нет. Это хорошая профессия для девочки, а вот для мальчика — не думаю. Мальчик должен заниматься чем-то реальным, тем, что можно потрогать руками… Но в любом случае это будет не мое решение, а их собственное.

— А как вы относитесь к участию детей в различных телешоу?

— Нормально, если это не является идеей фикс у родителей. Мой сын Миша, например, участвовал в программе «Лучше всех» у Максима Галкина . Представляете, сам написал письмо, сам рассказал о себе. Его взяли, пригласили, причем никто не знал, что это мой сын, потому что у него другая фамилия. Сам прошел все конкурсы, три собеседования. И вышел на сцену с Максимом Галкиным.

— В чем сын «лучше всех»?

— Он очень умный, у него отличные знания по истории и географии.

— А сами не мечтаете поучаствовать в каком-нибудь телепроекте?

— Думаю, ходить по телешоу, где поют и танцуют, мне поздновато. Разве что пригласили бы меня в какой-нибудь проект львов дрессировать… Вот на это я бы пошла!

ДОСЬЕ

Анна Банщикова родилась в 1975 году в Ленинграде. Окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. В фильмографии около 80 ролей в кинофильмах и сериалах, среди которых: «Улицы разбитых фонарей», «Империя под ударом», «Агент национальной безопасности», «Каменская-3», «Бомбила» и другие. Замужем. Воспитывает двух сыновей — Михаила (2007 г. р.) и Александра (2009 г. р.) — и дочь Марию (2017 г. р.)