Жанр: драма, мелодрама
Год: 1957
Страна: СССР
Режиссер: Александр Зархи
Сценарий: Михаил Папава, Евгений Воробьев
Оператор: Владимир Монахов
Кто снимался в фильме «Высота»: Николай Рыбников, Инна Макарова, Геннадий Карнович-Валуа, Василий Макаров, Марина Стриженова, Борис Ситко, Сергей Ромоданов, Елена Максимова, Лев Борисов, Леонид Чубаров Сюжет фильма «Высота» На строящемся заводе строится уникальная по своей высоте доменная печь. Бригада промышленных верхолазов спешит уложиться в отведенный ей срок. Начальник-интриган, привыкший вершить судьбами других людей и требовать выполнения нереальных задач, пытается влиять на строителей, но в работе сплоченная бригада руководствуется совсем не его показухой, а стремлением быть полезными своей стране. В трудовых буднях у работяг находится время и для любви. Интересные факты о фильме «Высота»:
Музыку к фильму написал композитор Родион Щедрин. Знаменитый «Марш монтажников» («Не кочегары мы, не плотники»), ставший сам по себе популярной песней, был написан специально для этого фильма. Согласно результатам опроса кинозрителей журналом «Советский экран» в 1957 году, «Высота» была признана лучшим фильмом. На роль Дерябина пробовался Юрий Белов. На роль Маши пробовались Элина Быстрицкая и Клара Лучко, а сыграла ее Инна Макарова. Для сцен, где действие происходит на большой высоте, использовались комбинированные съемки, уникальные для своего времени.
Трейлер фильма «Высота»: https://www.youtube.com/watch?v=1qJFC5Nn8Bo