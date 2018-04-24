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Скарлетт Йоханссон на премьере фильма «Мстители: Война бесконечности» выгуляла новый цвет волос и своего возлюбленного
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Скарлетт Йоханссон на премьере фильма «Мстители: Война бесконечности» выгуляла новый цвет волос и своего возлюбленного 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Мстители: Война бесконечности». Представить картину появились актеры картины, в числе которых была и Скарлетт. На красной дорожке Йоханссон появилась в обновленном образе: звезда попрощалась со своими белокурыми локонами и стала брюнеткой. Компанию ей составил возлюбленный Колин Жост. По словам очевидцев, в течение вечера пара не скрывала своих чувств от посторонних глаз. Хотя еще совсем недавно Скарлетт тщательно оберегала свой роман от мира.
Напомним, впервые о романе Скарлетт Йоханссон и Колина Жоста заговорили в прошлом году. В том же году актриса официально развелась с французским журналистом Роменом Дориаком, от которого у нее есть дочь Роуз.
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Фото:Global Look Press, Getty Images
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