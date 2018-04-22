Федор Добронравов: Сыновья меня не послушали

Фильм «Жили-были», вышедший на экраны этой весной, стал дебютным для продюсерского центра Федора Добронравова . Сам актер исполнил в этой картине одну из главных ролей.

О том, в каких условиях снимался фильм, о своем понимании «доброго» кино и о главном условии счастливой семейной жизни народный артист Федор Добронравов рассказал «Вечерке».

— Федор Викторович, в чем основной посыл картины «Жили-были»?

— Так захотелось вернуться во времена советского кинематографа! Когда мы с экрана говорили о тонких чувствах, таких как дружба, любовь, о нашем старшем поколении, о деревне.

— Откуда у вас любовь к деревне?

— Я же из Таганрога, и все мои родственники оттуда. Там прошло мое детство, юность, отрочество.

— Создавая деревенские образы, подпитываетесь воспоминаниями из детства?

— Конечно! Правда, детские воспоминания о деревне у меня не самые веселые, поскольку родители заставляли работать — полоть траву, собирать колорадского жука. А работать совсем не хотелось. Да и огород казался космических размеров. Это я сейчас смотрю на него и понимаю, что не такой уж он и большой. Хотелось пойти на рыбалку, но приходилось вкалывать, что делать! Слово взрослых для нас было законом.

— Где проходили съемки картины «Жили -были»?

— В Ленинградской области, в деревне Шондовичи. Это на границе с Карелией. Нашли мы ее случайно, заблудились. Наш оператор Маша Соловьева, когда увидела эту деревню, сказала: «Лучшего места мы не найдем». И правда, такой красоты, такого воздуха, таких туманов, такого цвета растительности нет нигде! Кстати, для фильма нам даже не пришлось ничего строить и декорировать, только беседку деревянную сделали.

— Съемки длились месяц. Сложно было жить в деревенских условиях?

— Сложновато. Мы с Ромой Мадяновым жили в пластиковых вагончиках, все удобства — на улице. Мобильной связи не было. Мы купили в Петербурге очень мощный, как нам казалось, усилитель сотовой связи, повесили его на березу. Иногда возле нее ловил какой-то телефон, но это было непредсказуемо. А так, чтобы позвонить и нормально поговорить по телефону, нужно было ехать в ближайший город за 90 километров.

— По сюжету фильма ваш герой сражался со своим другом за сердце героини Ирины Розановой . У вас в жизни была похожая ситуация?

— Нет, в моей жизни такого не было. Мы с женой знакомы с пятого класса, и у нас все довольно-таки гладко получилось. Мы вместе 36 лет. Что касается героев фильма, то тут правильнее говорить о борьбе характеров.

— Не так часто актеры могут похвастаться крепким и долгим браком…

— Как не часто?! Таких семей очень много. Это все стереотипы, что актерские семьи непрочны и отношения в них недолговечны. Просто те, кто разводится, они делают это громко. А о тех, кто хорошо и дружно живет, почемуто редко пишут, нечасто снимают передачи. Они, так сказать, не в формате. А у меня, например, очень много друзей, у которых крепкие семьи, с прекрасными традициями. Вот о них нужно рассказывать, снимать хорошее, доброе кино.

— Что вы подразумеваете под понятием «доброе кино»?

— Это такие картины, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Большая перемена», «Доживем до понедельника», «Девчата», «Офицеры». Вот на таких фильмах и нужно воспитывать подрастающее поколение.

— Раз речь з ашла о детях… Вы не хотели, чтобы ваши сыновья становились актерами.

— Когда они шли в актерство, у меня не было ничего — ни зарплаты, ни квартиры. Я тогда не знал, что у меня все еще впереди… Успех пришел, когда мне было уже под 50 лет. Поэтому мне хотелось, чтобы они занимались бизнесом или стали юристами, одним словом, выбрали то направление, на которое можно было бы содержать семью. Я пытался их отговорить от актерства, но у меня ничего не получилось. И хорошо, наверное, что не получилось, поскольку они счастливы в своей профессии. А я счастлив за них.

— Вы принимаете участие в творческой судьбе сыновей?

— Только тогда, когда они спрашивают. Я к ним со своими советами не лезу, потому что они гораздо умнее меня, более начитанные. Они следят за тем, что происходит вокруг, я по любому вопросу могу спросить у них, прав я или нет, они говорят мне, что стоит посмотреть, что почитать. Так что скорее я спрашиваю у них совета.

— С внучками часто получается видеться?

— Как только появляется свободное время, я сразу еду к Варваре и Василисе (дети сына Виктора. — «ВМ»). Из поездок всегда привожу им подарки. Сын и невестка ругают нас с женой за то, что мы их балуем. Но я все равно буду это делать, сколько хватит сил. Очень надеюсь, что у меня еще будут внуки. Это такая большая радость!

— Вы недавно напугали своих поклонников, попав в больницу. Как вы себя сегодня чувствуете?

— Сейчас уже все хорошо, спасибо. Плохое позади. (Напомним, 18 марта Федору Добронравову стало плохо во время спектакля. Врачи диагностировали инсульт. 14 апреля актер вернулся на сцену Театра сатиры в постановке «Где мы?» — «ВМ»).

— Вы сказали, что в детстве любили рыбалку, а сейчас это увлечение осталось?

— Рыбалку обожаю по сей день. Когда с Ромкой Мадяновым снимались в «Жилибыли», обязательно находили свободную минутку для ловли. Кормили рыбой всю съемочную группу.

— Помните свой самый большой трофей?

— Если я сейчас начну хвастать… Это болезнь каждого рыбака. Я по большим рыбам не мастак. Я же поплавочник. Мне главное, чтобы на сковородку хватило. А большую рыбу в основном на блесну ловят.

— В кино и на сцене у вас образ веселого и никогда не унывающего человека. В жизни вы такой же?

— Стараюсь быть позитивным. Не люблю грустить, но в жизни все случается, бывают и несчастья, и похороны… Как говорится, жизнь прожить — не поле перейти.

— О чем сегодня мечтаете?

— Это прозвучит банально, но я мечтаю, чтобы у нас было как можно больше радостных людей и поменьше горя.

ДОСЬЕ

Федор Добронравов родился в 1961 году в Таганроге, в семье строителя и работницы хлебозавода. В детстве мечтал быть клоуном. Дважды пытался поступить в цирковое училище. С 1979 по 1981 год проходил службу в ВДВ. После армии, женившись, работал слесарем на заводе и дворником в детском саду. Окончил Воронежский государственный институт искусств. В 1990 году по приглашению Константина Райкина переехал в Москву. С 1990 по 2003 год был актером театра «Сатирикон». С 2003 года — один из ведущих актеров Московского театра сатиры. С 2005 по 2014 год снимался в популярном телешоу «6 кадров». В фильмографии актера более 120 ролей в кинофильмах и телесериалах, в том числе в таких популярных, как «Ликвидация» и «Сваты».

СПРАВКА

«Жили-были» — комедия режиссера Эдуарда Парри. Фильм рассказывает о событиях, происходящих в глухой заброшенной деревушке. Двое закадычных друзей — Григорий (Ф. Добронравов) и Алексей (Р. Мадянов) начинают соперничать за сердце овдовевшей соседки (И. Розанова).

ЦИТАТА

— Наш папа — солнце. Добрейший человек. Даже не знаю, как он таким уродился! В жизни не повысил голоса ни на меня, ни на брата, ни на маму. Он удивительный, редкий человек.