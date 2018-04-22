Милош Форман ушел свободным

В возрасте 86 лет скончался один из гениев современного кинематографа — после непродолжительной болезни умер чешский режиссер Милош Форман . Последние 50 лет он жил в Америке.

Допускаем, что неискушенным в кинематографе читателям фамилия Форман ни о чем не говорит. Однако о фильме, который стал главной его работой, визитной карточкой, манифестом свободы, слышал каждый. «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном в главной роли был снят в 1975 году в США и широко демонстрировался в СССР.

Милош Форман еще до Пражской весны, до своей эмиграции в США в 1968 году, стал титулованным европейским режиссером. А после первой же работы в Голливуде о нем заговорили во всем мире: фильм «Отрыв» — о девочке, сбежавшей из дому, — получил Гран-при Каннского фестиваля и порицание американской общественности. Через несколько лет вышел «Пролетая над гнездом кукушки», прогремевший сначала по Америке, а затем и по всему миру. История пациентов психиатрической клиники, над которыми издевается искренне уверенный в своей непогрешимости персонал, заставила спорить врачей, журналистов и общество. Но академики кинематографа были едины: пять «Оскаров».

Затем был фильм «Волосы» (1979) и «Рэгтайм» (1981), тепло встреченные критиками. А в 1984 году Форман снял самый титулованный свой фильм «Амадей», живо воплотив на экране легенду о противостоянии Моцарта и Сальери. Сценарист «Амадея» Питер Шэффер , кстати, вдохновлялся небезызвестной трагедией Пушкина. В итоге восемь «Оскаров», 4 премии BAFTA, 4 «Золотых глобуса»…

После этого Форман снял еще четыре фильма. Последний — «Призраки Гойи» — в 2006 году.

За всю жизнь Милош Форман создал 12 полнометражных фильмов, ни один из которых не был похож на другой. Но при этом их все объединяла общая идея. Идея свободы человека, права на выбор. Она четко и емко озвучена в «Пролетая над гнездом кукушки» грабителем Макмерфи: «Я хотя бы попытался!» Каждым своим фильмом Форман отчетливо говорил: у каждого есть право на эту свободу, на попытку добиться ее — будь то ребенок, грабитель, умалишенный, композитор или режиссер.