Фильм с тифлокомментариями покажут в «Рекорде» 26 апреля

Об этом сообщают организаторы.

Музыкальная мелодрама «Студия Нижний» — это история жизни и любви талантливого фотографа Никиты Пирогова, создающего в наши дни «вечные» портреты по технологии XIX века.

Никита, искренне влюбленный в исчезающий старый город и старинные «вечные» вещи, проходит череду испытаний на верность своему ремеслу, своей первой любви и своим принципам.

Действие картины разворачивается в настоящем, прошлом и будущем Нижнего Новгорода.

Автор сценария, режиссер и продюсер Евгений — Кудельников.

Вход свободный. Начало в 15 часов.

12+