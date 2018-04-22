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Фильм с тифлокомментариями покажут в «Рекорде» 26 апреля
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Фильм с тифлокомментариями покажут в «Рекорде» 26 апреля 

Newsroom24 46 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщают организаторы.
Музыкальная мелодрама «Студия Нижний» — это история жизни и любви талантливого фотографа Никиты Пирогова, создающего в наши дни «вечные» портреты по технологии XIX века.
Никита, искренне влюбленный в исчезающий старый город и старинные «вечные» вещи, проходит череду испытаний на верность своему ремеслу, своей первой любви и своим принципам.
Действие картины разворачивается в настоящем, прошлом и будущем Нижнего Новгорода.
Автор сценария, режиссер и продюсер Евгений — Кудельников.
В ролях: Иван Пилявский, Марина Кутлыева, Максим Новиков, Полина Окунева, Анна Татаринцева, при участии Олега Тактарова, Владимира и Сергея Кристовских (Uma2rman), Сергея Чигракова («Чиж и Со»).
Вход свободный. Начало в 15 часов.
12+
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