Фильм с тифлокомментариями покажут в «Рекорде» 26 апреля 

Об этом сообщают организаторы.
Музыкальная мелодрама «Студия Нижний» — это история жизни и любви талантливого фотографа Никиты Пирогова, создающего в наши дни «вечные» портреты по технологии XIX века.
Никита, искренне влюбленный в исчезающий старый город и старинные «вечные» вещи, проходит череду испытаний на верность своему ремеслу, своей первой любви и своим принципам.
Действие картины разворачивается в настоящем, прошлом и будущем Нижнего Новгорода.
Автор сценария, режиссер и продюсер Евгений — Кудельников.
В ролях: Иван Пилявский, Марина Кутлыева, Максим Новиков, Полина Окунева, Анна Татаринцева, при участии Олега Тактарова, Владимира и Сергея Кристовских (Uma2rman), Сергея Чигракова («Чиж и Со»).
Вход свободный. Начало в 15 часов.
12+