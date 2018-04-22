Фильм про легендарного конструктора танка Т-34 Михаила Кошкина выходит на экраны

В субботу, 21 апреля, в кинотеатре «Октябрь» в рамках Московского международного кинофестиваля состоялась премьера фильма «Танки». Картина посвящена легендарному конструктору Михаилу Кошкину и приурочена к его 120-летию.

Действие фильма разворачивается в 1940-м году, накануне Великой Отечественной войны. На Харьковском паровозостроительном заводе главный конструктор Михаил Кошкин разрабатывает уникальный образец танка А-34, который впоследствии будет носить имя Т-34. Под его руководством организуется секретный танкопробег в Москву, чтобы показать изобретение партийному руководству и лично товарищу Сталину. О новейших разработках узнают враги Советского Союза. Они делают все возможное, чтобы помешать танку добраться на смотр. На пути в столицу Кошкину и всей танковой бригаде предстоит пройти через множество испытаний и препятствий.

Сделать интересный фильм про Михаила Ильича и знаменитый пробег из Харькова в Москву министерство культуры поручило режиссеру Киму Дружинину , который ранее снял картину «28 панфиловцев». Фильм «Танки» основан на реальных событиях, но в нем есть и вымышленные персонажи. Создатели картины старались соблюсти историческую достоверность. Это касается техники, костюмов, оружия.

— Я был очень рад, когда Ким позвонил мне и предложил роль Кошкина. А раз мы оба еще и Ильичи, он — Михаил Ильич, а я — Андрей Ильич, значит, право сыграть эту роль имею, — шутит актер.

Александр Тютин, Также в фильме сыграли Аглая Тарасова Антон Филипенко и многие другие. Большая часть съемок проходила в Московской области под городом Воскресенском. Съемки смотра военной техники прошли на Красной площади. Работу над финальными сценами в прямом эфире могли увидеть все желающие благодаря видеотрансляции. Тогда съемочную площадку посетил министр культуры РФ Владимир Мединский . Оценить уже готовую картину он пришел в субботу на премьеру.

— «Танки» — это необычный фильм, он несерьезно рассказывает о серьезных вещах, — сказал Мединский. — Это молодежное приключенческое кино, в нем многое сценаристами придумано, и зрители должны к нему относиться как к жесту памяти великим предкам, которые создавали самые лучшие боевые машины в мире. Т-34 — это не просто лучший танк Второй мировой войны, это — произведение конструкторского искусства.

В широкий прокат картина выйдет уже в ближайший четверг, 26 апреля, в преддверии Дня Победы.

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