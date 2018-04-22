«Ленфильм», каким его никто не видел 

Знакомые лица великих актеров и режиссеров «вне кадра», рабочие моменты съемок знаменитых фильмов, закулисная жизнь «Ленфильма» — все эти документальные свидетельства впервые демонстрируются широкой публике на выставке, которая открылась в Центре «Росфото».
Экспозиция — большой подарок всем любителям советского кинематографа 70-80-х годов. Причем, в первую очередь — поклонникам цикла фильмов Игоря Масленникова про Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
В «Росфото» представлены снимки со съемочной площадки, запечатлевшие в непривычных ракурсах незабвенную Холмса — Василия Ливанова и миссис Хадсон — Рину Зеленую.
Но не будем делать акцент на безусловных хитах: создатели экспозиции уделили внимание и другой работе этого же режиссера — ленте «Ярославна, королева Франции». По правде сказать, новому поколению данный фильм неизвестен вообще. Между тем, эта совместная советско-польская картина собрала целое созвездие кинозвезд. Главные роли в ней достались Елене Кореневой, Кириллу Лаврову и Николаю Караченцову, также в кадре появляются Игорь Дмитриев, Сергей Мартинсон, Василий Ливанов и Армен Джигарханян. Съемки этой костюмной драмы не могли не привлечь внимание фотографа киностудии.
Интересны фото с площадки, на которой снимала музыкальную сказку «Соловей» гранд-дама советской кинорежиссуры Наталья Кошеверова. Автор знаменитой «Золушки», а также таких лент, как «Укротительница тигров», «Медовый месяц», «Шофер поневоле», «Осторожно, бабушка!», «Старая, старая сказка», «Тень» была чрезвычайно требовательна и к организации съемочного процесса, и к снимавшимся у нее актерам, и к самой себе. То, что она считала нужным, режиссер добивалась любой ценой. Сама Фаина Раневская сокрушалась, что не может отказать Кошеверовой в ее просьбах, а то и требованиях.
С очередного снимка — а в подавляющем большинстве случаев в «Росфото» представлены именно оригиналы — на нас смотрят Ирина Купченко и Олег Даль, кстати, любимый актер Кошеверовой. Артисты запечатлены в момент создания ленты режиссера Виталия Мельникова «Отпуск в сентябре». Телефильм, снятый по пьесе Александра Вампилова, ожидала трудная судьба. Пожалуй, лучшая роль Олега Даля пришла к зрителю только после смерти актера, в 1987 году. До этого фильм восемь лет не допускался к демонстрации без каких-либо высказанных телевизионным руководством претензий.
Несколько снимков, представленных на выставке, посвящены истории создания картины Динары Асановой «Пацаны». Несмотря на «сложную» тематику — жизнь малолетних преступников — эта лента, в отличие от «Отпуска в сентябре», не легла на полку. Напротив, она удостоилась приза на Всесоюзном киевском кинофестивале и стала одной из главных в творчестве как Динары Асановой, так и Валерия Приемыхова, который исполнил главную роль в ленте. Мы видим на снимке режиссера вместе с оператором Юрием Векслером. Это еще одна культовая фигура киностудии «Ленфильм». Именно он снял уже упомянутые «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Отпуск в сентябре», а также другие ленты, вошедшие в золотой фонд «Ленфильма», — «Женитьба», «Старший сын», «Пиковая дама», «Царская охота», «Зимняя вишня».
Кстати, о «Зимней вишне». Одной из наиболее притягивающих взгляд работ на выставке стал тройной портрет актрис, снявшихся в этой картине, — Елены Сафоновой, Ларисы Удовиченко и Нины Руслановой. Роли разные, а голос в финале фильма один на всех. Ни одна из трех звезд не смогла попасть на озвучивание картины. И за них пришлось говорить и петь Светлане Крючковой — не только одной из самых ярких личностей, связанных с нашей главной киностудией, но и на тот момент супруге оператора Юрия Векслера. Как одновременно был тесен и богат мир «Ленфильма»! И таких любопытных историй по итогам просмотра выставки при желании можно узнать далеко не одну.
Не всегда главная роль в фотокадре достается кинозвездам. Вот перед нами потрет режиссера Ильи Авербаха, находящегося на съемках документальной ленты — телефильма «На берегах пленительных Невы…». Режиссер, которого прославили такие выпущенные на «Ленфильме» картины, как «Монолог», «Драма из старинной жизни», «Чужие письма», «Фантазии Фарятьева», снимает свой последний фильм. Жанр — что-то среднее между документальной лентой, видовой картиной и поэтическим словом. Режиссер взглянул на свой город взглядом, исполненным любви, — впрочем, это и было тем самым «фирменным» стилем советского «Ленфильма». Панорамные виды на Ленинград сверху сопровождались бессмертными строками классиков.
На приемке ленты Авербаху пеняли на недостаточную выраженность революционной тематики и избыточную, на взгляд чиновников, изысканность текста. Но фильм все-таки вышел на экран в рамках проекта итальянского телевидения «Культурные столицы Европы». И работа Авербаха как минимум прозвучала на равных с другими фильмами цикла. А ведь ленту про Париж снимал Ален Рене, про Будапешт — Иштван Сабо, про Рим — Феллини.
Прежнего «Ленфильма» давно нет. Но в коллекции Центра «Росфото» теперь находятся бесценные фотодокументы, которые стали свидетельством его звездных лет.
Константин КАЮКОВ,
интернет-журнал «Интересант»
На снимках фотографа-художника Самоэля Кацева, переданных в дар Центру «Росфото» его вдовой Тамарой Сеферян, «Ленфильм» предстает с абсолютно неизвестной простому зрителю стороны