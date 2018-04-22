«Ленфильм», каким его никто не видел

Знакомые лица великих актеров и режиссеров «вне кадра», рабочие моменты съемок знаменитых фильмов, закулисная жизнь «Ленфильма» — все эти документальные свидетельства впервые демонстрируются широкой публике на выставке, которая открылась в Центре «Росфото».

Экспозиция — большой подарок всем любителям советского кинематографа 70-80-х годов. Причем, в первую очередь — поклонникам цикла фильмов Игоря Масленникова про Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

Интересны фото с площадки, на которой снимала музыкальную сказку «Соловей» гранд-дама советской кинорежиссуры Наталья Кошеверова. Автор знаменитой «Золушки», а также таких лент, как «Укротительница тигров», «Медовый месяц», «Шофер поневоле», «Осторожно, бабушка!», «Старая, старая сказка», «Тень» была чрезвычайно требовательна и к организации съемочного процесса, и к снимавшимся у нее актерам, и к самой себе. То, что она считала нужным, режиссер добивалась любой ценой. Сама Фаина Раневская сокрушалась, что не может отказать Кошеверовой в ее просьбах, а то и требованиях.

С очередного снимка — а в подавляющем большинстве случаев в «Росфото» представлены именно оригиналы — на нас смотрят Ирина Купченко Олег Даль , кстати, любимый актер Кошеверовой. Артисты запечатлены в момент создания ленты режиссера Виталия Мельникова «Отпуск в сентябре». Телефильм, снятый по пьесе Александра Вампилова , ожидала трудная судьба. Пожалуй, лучшая роль Олега Даля пришла к зрителю только после смерти актера, в 1987 году. До этого фильм восемь лет не допускался к демонстрации без каких-либо высказанных телевизионным руководством претензий.

Несколько снимков, представленных на выставке, посвящены истории создания картины Динары Асановой «Пацаны». Несмотря на «сложную» тематику — жизнь малолетних преступников — эта лента, в отличие от «Отпуска в сентябре», не легла на полку. Напротив, она удостоилась приза на Всесоюзном киевском кинофестивале и стала одной из главных в творчестве как Динары Асановой, так и Валерия Приемыхова , который исполнил главную роль в ленте. Мы видим на снимке режиссера вместе с оператором Юрием Векслером . Это еще одна культовая фигура киностудии «Ленфильм». Именно он снял уже упомянутые «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Отпуск в сентябре», а также другие ленты, вошедшие в золотой фонд «Ленфильма», — «Женитьба», «Старший сын», «Пиковая дама», «Царская охота», «Зимняя вишня».

Ларисы Удовиченко и Кстати, о «Зимней вишне». Одной из наиболее притягивающих взгляд работ на выставке стал тройной портрет актрис, снявшихся в этой картине, — Елены Сафоновой Нины Руслановой . Роли разные, а голос в финале фильма один на всех. Ни одна из трех звезд не смогла попасть на озвучивание картины. И за них пришлось говорить и петь Светлане Крючковой — не только одной из самых ярких личностей, связанных с нашей главной киностудией, но и на тот момент супруге оператора Юрия Векслера. Как одновременно был тесен и богат мир «Ленфильма»! И таких любопытных историй по итогам просмотра выставки при желании можно узнать далеко не одну.

Не всегда главная роль в фотокадре достается кинозвездам. Вот перед нами потрет режиссера Ильи Авербаха , находящегося на съемках документальной ленты — телефильма «На берегах пленительных Невы…». Режиссер, которого прославили такие выпущенные на «Ленфильме» картины, как «Монолог», «Драма из старинной жизни», «Чужие письма», «Фантазии Фарятьева», снимает свой последний фильм. Жанр — что-то среднее между документальной лентой, видовой картиной и поэтическим словом. Режиссер взглянул на свой город взглядом, исполненным любви, — впрочем, это и было тем самым «фирменным» стилем советского «Ленфильма». Панорамные виды на Ленинград сверху сопровождались бессмертными строками классиков.

На приемке ленты Авербаху пеняли на недостаточную выраженность революционной тематики и избыточную, на взгляд чиновников, изысканность текста. Но фильм все-таки вышел на экран в рамках проекта итальянского телевидения «Культурные столицы Европы». И работа Авербаха как минимум прозвучала на равных с другими фильмами цикла. А ведь ленту про Париж снимал Ален Рене , про Будапешт — Иштван Сабо , про Рим — Феллини.

Прежнего «Ленфильма» давно нет. Но в коллекции Центра «Росфото» теперь находятся бесценные фотодокументы, которые стали свидетельством его звездных лет.

Константин КАЮКОВ,

интернет-журнал «Интересант»

На снимках фотографа-художника Самоэля Кацева, переданных в дар Центру «Росфото» его вдовой Тамарой Сеферян, «Ленфильм» предстает с абсолютно неизвестной простому зрителю стороны