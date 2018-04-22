Брэдли Купер затмил звезд на кинофестивале Трайбека 

Его привыкли видеть в кепке, широкой майке и шортах. Именно в таком образе актер Брэдли Купер попадает в объективы фотокамер в обычной жизни.
Брэдли Купер
Но 21 апреля артист представил в Нью-Йорке в рамках фестиваля Трайбека свой режиссерский дебют — фильм «Звезда родилась».
Купер надел светло-голубую рубашку, а главную ставку сделал на темно-синий костюм: брюки, жилет и пиджак. Кстати, артист решил обойтись без галстука. Впрочем, тут он тоже не прогадал.
Брэдли Купер
Брэдли позировал перед фотографами со своим коллегой по фильмам «Область Тьмы» и «Мой парень — псих» Робертом Де Ниро. Известный актер надел черное поло, брюки и пепельный пиджак.
Напомним, кинолента «Звезда родилась» — римейк известной истории любви знаменитого актера, чья карьера идет на спад, и одаренной амбициозной девушки, которая только начинает свой путь к успеху. Экс-звезда помогает возлюбленной протеже засиять на вершине славы, но сам необратимо уходит в тень, всеми забытый, ненужный и отчаявшийся. Кроме того, что Купер стал режиссером фильма, он же сыграл главную роль. А его партнершей стала Леди Гага.