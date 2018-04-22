Брэдли Купер затмил звезд на кинофестивале Трайбека

Его привыкли видеть в кепке, широкой майке и шортах. Именно в таком образе актер Брэдли Купер попадает в объективы фотокамер в обычной жизни.

Брэдли Купер

Но 21 апреля артист представил в Нью-Йорке в рамках фестиваля Трайбека свой режиссерский дебют — фильм «Звезда родилась».

Купер надел светло-голубую рубашку, а главную ставку сделал на темно-синий костюм: брюки, жилет и пиджак. Кстати, артист решил обойтись без галстука. Впрочем, тут он тоже не прогадал.

Брэдли Купер

Брэдли позировал перед фотографами со своим коллегой по фильмам «Область Тьмы» и «Мой парень — псих» Робертом Де Ниро . Известный актер надел черное поло, брюки и пепельный пиджак.