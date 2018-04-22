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Новый выход: Брэдли Купер представил свой новый фильм
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Новый выход: Брэдли Купер представил свой новый фильм 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Актер Брэдли Купер (43) представил свой режиссерский дебют на фестивале Трайбека в Нью-Йорке — картину «Звезда родилась».
Купер надел светло-голубую рубашку и темно-синий костюм: брюки, жилет и пиджак.
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Актер позировал перед фотографами со своим коллегой по фильмам «Области тьмы» и «Мой парень — псих» Робертом Де Ниро (74).
Напомним, кинолента «Звезда родилась» — ремейк известной истории любви знаменитого актера, чья карьера идет на спад, и амбициозной девушки, которая только начинает свой путь к успеху. Бывший актер помогает возлюбленной оказаться на вершине славы, но сам уходит в тень, всеми забытый и ненужный.
https://www.youtube.com/watch?v=QxHTEJJPoVo
Кстати, Купер не только стал режиссером фильма, но еще и сыграл главную роль. А его партнершей стала Леди Гага (32).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-vyhod-bredli-kuper-predstavil-svoj-novyj-film/
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