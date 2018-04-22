Историческая драма с элементами эротики возмутила Россию

В этот уикенд, в самый морозный период в отношениях между Россией и Соединенным Королевством с момента окончания холодной войны, Россия направляет культурный подарок — в британских кинотеатрах начинается показ противоречивой исторической драмы «Матильда». Во время съемок использовалось большое количество красивых костюмов (всего 7 тысяч, по оценке газеты «Лос-Анджелес Таймс»), международный состав актеров, роскошные места съемок и довольно большое количество обнаженной натуры. Возможно, этот теплый и щедрый русский подарок принесет ту оттепель, которую мы ожидаем.

А, может быть, и не принесет. Филь «Матильда» приходит вместе с ожесточенными спорами по поводу исторической точности и обвинениями в святотатстве. Именно эротические сцены стали причиной скандала в России. Этот фильм детально (но с большой долей артистической свободы) показывает реальные отношения между царем Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской , отношения, которые едва не сорвали его коронацию в 1896 году. Однако некоторые люди утверждают, что они стали причиной целой цепи событий, которые привели к революции 1917 года.

Когда фильм «Матильда» вышел на экраны Москвы в октябре прошлого года, он был встречен серией протестов со стороны Русской православной церкви . Царь Николай II был канонизирован в 2000 году, и после этого предположение о том, что у него, возможно, были добрачные отношения, считается оскорблением, доходящим до уровня ереси. После того как вы сделали кого-то святым, будет неловко изображать, как этот же человек почти теряет сознание от страстного желания, когда у балерины на сцене возникают некоторые проблемы с костюмом во время спектакля «Лебединое озеро».

За несколько месяцев до премьеры, когда трейлеры фильма демонстрировались в одном кинотеатре в Екатеринбурге, было предпринято несколько попыток его поджога. На премьерном показе фильма один из протестовавших попытался передать актерам 30 сребреников (они символизируют предательство Иудой Иисуса ), а в руках он держал плакат с надписью, суммировавшей проблему: «Матильда — клевета на помазанников божьих» (Довольно неожиданная надпись для плаката). Член gарламента Наталья Поклонская возглавила кампанию, целью которой был запрет показа этого фильма. Хотя фильм «Матильда» в итоге не был запрещен, одна прокатная компания, имеющая кинотеатры в 28 городах, отказалась от его показа — якобы для того, чтобы защитить посетителей от действий протестующих. Другие кинотеатры сослались на «технические причины» и тоже отказались от его демонстрации.

Такая реакция вызвала чувство разочарования у актеров, большая часть которых не присутствовали на премьерном показе, поскольку они сочли это слишком опасным. «Я не православная и я не хочу оскорблять православных», — сказала Ингеборга Дапкунайте , которая в этом фильме играет роль матери Николая II. — Однако прецедентов такого рода не было. В конечном итоге, это фильм вышел в широкий прокат. Но проблема состояла вот в чем — мы хотели, чтобы люди посмотрели этот фильм без такого рода споров. Это история любви. Это развлекательный фильм. И это совсем не политическая картина«.

На самом деле, это приятный и развлекательный фильм, и в нем неожиданно оказалось немало забавных побочных сюжетов (особенно стоить сказать об эксцентричном немецком шамане/ученом, который несколько напоминает нацистского офицера из фильма «В поисках утраченного ковчега»). «Матильда » не проигрывает в сравнении сериалом «Война и мир», показанным телекомпанией «Би-Би-Си», а операторская работа просто великолепна (прославленный Юрий Клименко ). И «Война и мир», и «Матильда» были сняты в одном месте в Санкт-Петербурге, и в них используется много общих декораций. Смотреть фильм «Матильду» — одно удовольствие, и не в последнюю очередь это объясняется тем, что у него был один из самых больших бюджетов в недавней российской истории — по словам его режиссера Алексея Учителя , он составил 25 миллионов долларов (17,6 миллиона фунтов), тогда как обычно бюджет фильма не превышает 2-3 миллионов долларов. Российское Министерство культуры предоставило треть этой суммы.

В реакции на фильм «Матильда», как в микрокосме, отразились многие противоречия современной российской культуры. Он должен был стать флагманом российских фильмов, способным показать миру, насколько великолепным является российский кинематограф, а также — что не менее важно — насколько прекрасен Санкт-Петербург. Первоначально у него были амбиции в отношении премии «Оска». Однако его восприятие было испорчено религиозными пуристами.

Часть нарратива Владимира Путина состоит в том, что он тоже является частью имперского наследия. По мнению некоторых людей, он считает, что он призван свыше сыграть свою роль. В некотором отношении вся эта история оказалась проблемой для правительства — оно частично финансировало этот фильм. Однако правительственные чиновники не смогли его защищать, поскольку протестующие использовали один из ключевых постулатов президентства Путина — России нужно возвращаться к царскому величию и к корням Православной церкви.

Россия скоро будет отмечать 100-ю годовщину окончания правления Романовых, однако уже стали появляться неудобные противоречия в рамках амбициозного проекта по объединению прошлого, настоящего и будущего России. Но пока все внимание сосредоточено на невероятном сходстве Николая II и Рори Киннира (Rory Kinnear), на немце, а также на проблеме с костюмом балерины.