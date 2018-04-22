Драма «Страшная мать» стала лучшей художественной картиной Пекинского кинофестиваля

ПЕКИН, 22 апреля. / ТАСС /. Жюри восьмого Пекинского международного кинофестиваля признало грузино-эстонскую киноленту режиссера Анны Урушадзе «Страшная мать» (Scary Mother, 2017) лучшим художественным фильмом. Как сообщили в воскресенье на церемонии закрытия кинофорума, драма была удостоена премии «Тяньтань» ("Храм неба").

Соотечественница Анны Урушадзе, кинорежиссер из Грузии Мариам Хачвани, также удостоилась награды за лучшую режиссуру. Она представила на фестивале свою ленту «Деде» (Dede, 2017).

Британский киноактер Джо Коул удостоился награды за актерское мастерство за роль в фильме «Наблюдение за Джульеттой» (Eye on Juliet, 2017). Эта лента уже была представлена на 74-м Венецианском кинофестивале, а также на кинофестивале в Торонто.

В рамках кинофестиваля состоялись тематические сессии с участием известных деятелей киноискусства. Всего за неделю кинопоказов гости фестиваля получили возможность ознакомиться с 659 фильмами из более 70 стран и регионов мира.