Грузинский фильм «Страшная мать» стал лауреатом Пекинского кинофестиваля

Фильм грузинского режиссера Анны Урушадзе «Страшная мать» стал лауреатом VIII Пекинского международного кинофестиваля и получил премию «Тяньтань», сообщает агентство «Синьхуа»

Драма «Страшная мать» была названа лучшим художественным фильмом, а исполнительницу главной роли в этой картине Нато Мурванидзе признали лучшей актрисой. По сюжету, 50-летняя домохозяйка делает выбор между семьей и своим желанием стать писательницей, которое долгое время подавляла.

Награда за лучшую мужскую роль досталась британскому актеру Джо Коулу , снявшемуся в фильме «Наблюдение за Джульеттой».

Ранее фильм «Страшная мать» получил главный приз кинофестиваля в Сараево.