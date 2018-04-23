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Грузинский фильм «Страшная мать» стал лауреатом Пекинского кинофестиваля
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Грузинский фильм «Страшная мать» стал лауреатом Пекинского кинофестиваля 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Фильм грузинского режиссера Анны Урушадзе «Страшная мать» стал лауреатом VIII Пекинского международного кинофестиваля и получил премию «Тяньтань», сообщает агентство «Синьхуа».
Драма «Страшная мать» была названа лучшим художественным фильмом, а исполнительницу главной роли в этой картине Нато Мурванидзе признали лучшей актрисой. По сюжету, 50-летняя домохозяйка делает выбор между семьей и своим желанием стать писательницей, которое долгое время подавляла.
Награда за лучшую мужскую роль досталась британскому актеру Джо Коулу, снявшемуся в фильме «Наблюдение за Джульеттой».
Ранее фильм «Страшная мать» получил главный приз кинофестиваля в Сараево.
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