Не прячьте ваши денежки: цена «Золотой маски», «Ники» и «Святого Георгия»

В этом году раньше положенного срока открылся Московский международный кинофестиваль. Из-за чемпионата мира по футболу ММКФ пришлось перенести с июня на апрель. В основной программе нет звездных имен, но обладатель «Святого Георгия» автоматически получит признание коллег по цеху, как бы кинокритики ни хвалили, или, наоборот, ни ругали фильм-победитель. Какова цена награды, что получает лучший из лучших вместе с тем, чем обычно награждают на фестивалях и конкурсах — статуэткой, свидетельством или грамотой и денежной премией?

Один известный актер, получив первую в своей жизни статуэтку, улыбаясь, признался, что уже освободил дома целую полочку для таких вот приятных призов. А другой известный актер, получив недавно «Золотую маску», признавался, как долго искал потом место на стене, чтобы она и видна была, и одновременно не пугала своим страшным взглядом. Но сейчас мы говорим не о месте на полочке или на стене, а о цене наград.

«Если мы берем какие-то крупные премии по итогам года, то они пишутся в творческие биографии актеров. На больших западных премиях и фестивалях это увеличивает гонорары. На сколько у нас увеличивает гонорары, трудно сказать. Но вот совсем недавно на премии «Ника» награду за лучший дебют получил молодой режиссер Александр Хант за фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», и в результате этой премии картину повторно выпустили на экранах. То есть это дополнительный доход продюсерам и дополнительная слава режиссеру», — пояснил президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов

С книжными премиями проще всего: листовка с названием премии тут же присовокупляется к книжке, и даже те, кто никогда о такой премии не слышал, начинают думать: ну, раз наградили, так, может, оно и мне понравится. И книгу начинают покупать охотнее. С фильмами сложнее. Причем в России даже номинации и награды Каннского или Берлинского кинофестивалей не гарантируют успеха в прокате. Получается, что эмоции, конечно, приятные, если награда находит именно тебя, а не коллегу, а тут еще и соперника, — чуть ли не главное в этом премиально-статуэточно-масочном деле.

«Очень важная награда, потому что, честно, дальше с ней легче идти, легче существовать в профессии, это некий карт-бланш», — считает режиссер Алексей Франдетти

«Каждая «Маска» дает какое-то облегчение. Когда работаешь в сложных условиях, иногда теряешь ориентир», — отметил худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис

«Вручение «Золотой маски» — это признание работы, которую проделала труппа, и, конечно же, это заставляет нас стремиться к новым победам. Мы готовы к следующим работам, это очень помогает», — добавил худрук балетной труппы Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Лоран Илер.

«Я тоже получил, когда был молодой, первую «Маску», и это было важно. Я думаю, это важно, это дает силы и повышает ответственность, ну и то, что тебя заметили, это серьезно», — сказал режиссер Юрий Бутусов

Облегчение. Тут и не знаешь, как пошутить, чтобы при этом хороших людей не обидеть и не выйти за рамки приличий. Приятно, дает силы жить и творить — это очень важно. Но вот совсем недавно не стало драматурга и руководителя «Театра.doc» Михаила Угарова , и выяснилось, что для получения места на кладбище учитываются только государственные награды, а ведомственные (а «Ника», «Маска», «Святой Георгий», Канны и Венеция — это все ведомственнные награды) в зачет не идут. Так что все это важно, конечно, но только при жизни героя.

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