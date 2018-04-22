Сержиу Трефо: Хочу снять фильм о московском метро

В конкурсной программе 40-го Московского Международного фестиваля фильм португальского режиссера Сержиу Трефо «Гнев» по роману Мануэля де Фонсека. Недавно он завершил картину на русском языке «Треблинка», о которой рассказал «ВМ».

— Сержиу, вы немного говорите на русском языке, возможно, женаты на русской женщине?

— В 2005 году в течение месяца я изучал русский язык в Петербурге, но, к сожалению, забыл его. Русский язык мне нужен был для одного фильма, в котором много русской тематики. Мне надо было понимать русский характер, и я пытался это сделать, изучая ваш язык. Немного вспомнил русский, когда снимал на русском языке фильм «Треблинка».

— Фильм «Гнев» по роману португальского писателя — социальная драма о богатых и бедных, и она в конкурсе Московского кинофестиваля. В фильме есть фраза: «Рожденный бедным — умрет бедным, рожденный богатым — умрет богатым». Неужели все революции, которые были в мире, не способны изменить эту несправедливость.

— Эта фраза из фильма и романа — отражение объективной исторической реальности. И такая закономерность существует во всех странах на протяжении веков. Но я снял фильм «Гнев» для того, чтобы люди не отчаивались из-за того, что бедность — их крест. Я — атеист, и для меня жизнь, состоящая из лишений и бедности, — трагедия, потому что ничего другого у человека не будет, вот только эта трудная жизнь. Но все равно надо находить в себе силы радоваться каждому дню, солнцу.

— Неужели смерть — это конец?

— Сегодня мы здесь, и это главное. Всегда надеюсь, что я — не прав, но, боюсь, что прав. В моем фильме «Гнев» есть сцена, когда гроб с мертвой женщиной забивают гвоздями, и это происходит на глазах ее близких и соседей. Место действия фильма «Гнев» — юг Португалии всегда был силен коммунистическими традициями, и в 50-е годы одновременно с бюстами Ленина там стояли статуэтки с Богоматерью. Каким образом у людей сочетались коммунистические идеи с католицизмом, для меня загадка.

— В фильме «Гнев» нет идеализации мужчины, который борется с несправедливостью, сопротивляется? Что мешало вам сделать его героем?

— Я не верю в героев. Для меня, кстати, и Че Гевара — убийца и очень плохой человек (я читал о нем много книг). Че Гевара получал удовольствие от того, что убивал людей. В романе де Фонсека «Гнев» тоже нет идеализации главного героя, но и нет его осуждения, как потом это сделали журналисты в своих статьях. И в русской литературе нет героев. Правда, я не все прочитал романы ваших классиков, но у Достоевского нет ни одного героя. Я очень чувствителен к героизму, но одновременно его ненавижу. Из-за идеалистических идей в мире произошло много войн и несправедливостей. Есть много памятников героям-солдатам, воспеваются их подвиги, но как по мне, так они — «пушечное мясо». Им бы жить, а они погибли молодыми.

— Вы сняли фильм «Треблинка» на русском языке, путешествуя по России, расскажите, пожалуйста, об этой работе?

— Снимали фильм в поездах, курсируя по странам и городам. Снимали в Польше, в Украине, в Иркутске. Фильм по книге воспоминаний выживших в лагере Треблинка. Много съемок было на вокзалах и поездах, потому что дорога создает ощущение бесконечности.

— Не возникало ли у вас проблем со съемками на вокзалах, ведь везде есть посторонние люди, снимать которых в России без их разрешения запрещено?

— На каждом вокзале России нам говорили: «Снимать нельзя», но мы что-то придумывали. Однажды сказали, что снимаем нашу тетю, у которой юбилей, и нам разрешили. Но эти новые вагоны СВ в российских поездах слишком современные, и нам пришлось завешивать их зеленой тканью, делать другой интерьер, потому что они слишком роскошны для нашей картины.

— Пушкин сказал, что в России две беды — дураки и дороги. Как вам наши дороги?

— Пейзажи России прекрасны, а история фильма — грустная. Люди вспоминают страшное испытание — свое пребывание в контрационном лагере. Мы снимали бесконечные снега России, чтобы у зрителя была белая картинка, где бы его разум сам рисовал будни пребывания людей в лагере «Треблинка».

— Сержиу, вы поняли — как это возможно, чтобы в 20 веке было столько лагерей смерти в Европе? Может, это дело рук дьявола?

— Все — дело рук людей. Мы все способны на ужасные поступки, и об этом хорошо написано у Достоевского. Читайте его романы. Недавно перечитывал «Преступление и наказание». Как такой хороший человек, как Раскольников убивает топором старушку — можете ответить на этот вопрос? А сколько сегодня в мире насилия, рабства?

— Вы — смелый человек?

— У каждого есть свой страх, и свой кураж. У меня нет серьезных страхов. Недавно попал на мотоцикле в серьезную аварию, но все равно буду продолжать на нем ездить.

— Есть ли у вас еще планы снять кино в России, если вы так много знаете о нашей стране?

— Я хочу снять фильм о московском метрополитене. Ваше метро — особенное, уникальное, великое место. В московском метро я путешествую по разным временам, эпохам. Меня вдохновляют люди, которые ездят в метро. Очень разные люди — по эпохам, по культуре, по менталитету. Люди из разных миров. В других метро мира люди более или менее одинаковые. Есть социальное расслоение, и оно отражается на людях, но все равно пассажиры похожи — все наши современники. А в московском метро — такое богатство, разнообразие лиц, характеров! Мне кажется, что в Москве будут решаться судьбы мира. И хотя я очень реалистичный человек, и, как уже сказал атеист, но в Москве мне кажется, что здесь живут инопланетяне и пришельцы из других времен.