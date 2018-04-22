Режиссер Филип Гренинг: В Москве самый волшебный свет для кино

Титулованный немецкий режиссер Филип Гренинг (среди его наград специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля за фильм «Жена полицейского») привез на Московский кинофестиваль свою премьеру «Моего брата зовут Роберт и он идиот». Режиссер рассказал «ВМ» о своем путешествии по России, в частности, в Ростов Великий, Суздаль и поделился впечатлениями о Москве.

— Филипп, какой вам видится Москва сегодня?

— Я третий раз в Москве, и каждый раз вижу вашу столицу изменившейся. Сегодня Москва — богатый город. Роскошные улицы — тротуары, здания, и люди одеты очень хорошо. Не знаю — как в Москве живут горожане с низким уровнем дохода, наверное, сложно, но город очень красивый, респектабельный, чистый, нарядный. Когда я летел в Москву из Берлина, меня поразил бортовой журнал на русском языке, с огромной статьей о творчестве Андрея Тарковского . В Европе очень мало изданий, где так подробно пишут о серьезном кино. Культура России находится на высоком уровне, и это известно всему миру.

— На пресс-конференции Московского кинофестиваля вы сказали о своем намерении посетить Ростов, Суздаль, только вот цель поездок не раскрыли?

— Я собираю материал для нового фильма о живописи, о художниках, и поеду в Ростов, и по Золотому кольцу России, чтобы увидеть древние иконы. С иконописи хочу начать картину. Иконопись мира немыслима без древней русской иконописи. И я хочу посмотреть места съемок фильма Тарковского « Андрей Рублев ». Когда я увидел фильм Тарковского «Зеркало», понял, что кинематограф — это искусство, и решил им заниматься, хотя до этого учился на медицинском факультете и думал лечить людей.

— Ваш документальный фильм «Великое безмолвие» получил много призов, наверняка, фильм о живописи будет тоже документальный?

— Да. Это фильм-исследование. Меня интересует вопрос — как сознание преображается в искусстве. Только люди способны рисовать.

— Кто ваши любимые художники?

— Иконописцы. Люблю абстракционистов, в частности, Джексона Поллака. Когда смотришь на картины Поллака, чувствует невероятную энергию, но не понимаешь — как рождается эта энергия, какая это энергия?

— В вашем новом фильме «Моего брата зовут Роберт и он идиот» много философии и цитат конкретных философов. Вы с пессимизмом смотрите на будущее мира?

— Напротив, я — большой оптимист, и уверен, что наш мир — прекрасен, и скоро наступит рай на земле. 400 лет назад 90 процентов людей были рабами, и не могли решать свою судьбу. Но человечество так быстро учится, и у нас стало много личной свободы. Да, есть серьезные проблемы, в частности, загрязнение окружающей среды, но люди придумывают способы — как защитить мир. Несколько лет назад в Китае был ужасный воздух — нечем было дышать, а недавно я был в Китае и обнаружил, что воздух стал чище. Китайцы стали кататься на электрических мотоциклах, и воздух улучшился. В Москве пока тяжелый воздух, но есть другие достоинства.

— Что вас восхищает в Москве?

— Свет. Такого волшебного света, как в Москве, больше нет нигде в мире. Москва — город света. Небо меняется несколько раз, и такие световые сочетания, излучения, — невероятно красивые. Из-за света я хочу снять в Москве фильм. Я бы снимал только световые изменения в Москве. Люди меня тоже привлекают, но я пока мало их знаю. Для меня Москва — калейдоскоп времен, эпох. В вашем городе сочетание разных стилей, веков, культур.

— Москва не кажется вам слишком суетливым городом? Как после фильма «Великое безмолвие» вы относитесь к словам (в вашем фильме нет ни одного слова)?

— Чувствуется, что в Москве люди очень заняты, и спешат сделать все дела, но особой суеты, паники в этом нет. Что касается слов, то без них не обойтись. Если бы люди молчали, и не было бы слов, то в мире было бы больше конфликтов.

— Если бы вы снимали фильм об известном человеке, то выбрали бы его по любви, или по значению для мира?

— Я выбрал бы интересную личность, чтобы больше о ней узнать. Фильм «Моего брата зовут Роберт и он идиот» я стал снимать, чтобы лучше изучить философию и почитать философов.

— Как вы относитесь к философам-мистикам?

— Я не очень хорошо отношусь к мистике. Хотя в моей жизни были моменты, когда я начинал верить в ангела-хранителя (несколько раз я был на пороге смерти, и у меня были серьезные аварии), но я полагаю, что человечество очень много перекладывает ответственность с себя на богов, духов, ангелов. Люди должны научиться отвечать за свои действия, поступки. Сегодня каждому нужно больше брать ответственность на себя.

— Русские люди видятся вам с повышенным чувством ответственности или иначе?

— Русские — очень ответственные люди. Вы в ответе за весь мир, и это негромкие слова. Но при этом у вас нет чувства того, что вы управляете своей страной и своей судьбой. У русского человека больше развито чувство, что он отвечает за судьбу мира, чем за свою судьбу и за свою страну. Русские считают, что все решают политики.

— Как вы относитесь к учению Маркса?

— Маркс был прав. Ошибка в том, что его возвели на пьедестал, сделав из его трудов религию. Если изучать Маркса серьезно, без обожествления, то его инструменты способны сделать мир более справедливым. Если использовать инструменты Маркса применительно к современности, то можно добиться более справедливого мира.

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