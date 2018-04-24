Ещё
Премьера фильма «Собибор» в Берлине состоится 9 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Премьера фильма «Собибор» в Берлине состоится 9 мая 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: Патриот Продакшнс
Военную драму "Собибор", выход которой приурочен к 75-летней годовщине восстания узников нацистского лагеря смерти, покажут в Берлине 9 мая, сообщил журналистам режиссер картины и исполнитель главной роли Константин Хабенский.
Мировая премьера фильма "Собибор" состоялась в Варшаве 23 апреля. Для первого российского показа выбрали Ростов-на-Дону, родной город главного героя Александра Печерского. В России картина выйдет в прокат 3 мая. Лента основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.
"Девятого мая мы будем в Берлине, у нас будет там премьера фильма",
— сказал Хабенский на пресс-конференции перед российской премьерой картины в Ростове-на-Дону.
Ранее продюсер ленты Эльмира Айнулова рассказала, что акция с одновременным показом фильма "Собибор" во всех странах мира готовится к 9 мая.
Фильм "Собибор" выходит при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
РИА Новости: последние новости
Медведев назвал смерть Дорошиной большой утратой для российской культуры В театре "Современник" завершилась церемония прощания с Ниной Дорошиной Прощание с Ниной Дорошиной пройдет в театре "Современник"
Комментарии1  Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости, которых подменили двойниками16
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах5
Как уходили знаменитости5
Где запрещают мультфильмы15
«Последний герой»: что стало с участниками20
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение