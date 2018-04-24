Премьера фильма «Собибор» в Берлине состоится 9 мая

Военную драму "Собибор", выход которой приурочен к 75-летней годовщине восстания узников нацистского лагеря смерти, покажут в Берлине 9 мая, сообщил журналистам режиссер картины и исполнитель главной роли Константин Хабенский

Мировая премьера фильма "Собибор" состоялась в Варшаве 23 апреля. Для первого российского показа выбрали Ростов-на-Дону, родной город главного героя Александра Печерского . В России картина выйдет в прокат 3 мая. Лента основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

"Девятого мая мы будем в Берлине, у нас будет там премьера фильма",

— сказал Хабенский на пресс-конференции перед российской премьерой картины в Ростове-на-Дону.

Ранее продюсер ленты Эльмира Айнулова рассказала, что акция с одновременным показом фильма "Собибор" во всех странах мира готовится к 9 мая.