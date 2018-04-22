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В Варшаве 23 апреля состоится мировая премьера фильма Хабенского «Собибор»
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В Варшаве 23 апреля состоится мировая премьера фильма Хабенского «Собибор» 

RT на русском 49 минут назад
В Варшаве в понедельник, 23 апреля, состоится мировая премьера фильма «Собибор» российского актёра и режиссёра, народного артиста России, Константина Хабенского.
В ходе беседы с RT Хабенский рассказал, что было для него самым сложным, как для режиссёра картины.
«Согласиться стать режиссёром. Это самое сложное. А дальше, по мере поступления проблем, сложностей, уже легче», — уточнил он.
Артист также прокомментировал то, как ему удалось совместить актёрскую и режиссёрскую работу в ходе съёмок картины о нацистском лагере смерти.
«Сложно было, но интересно», — заключил Хабенский.
Ранее сообщалось, что в российский прокат фильм выйдет 3 мая 2018 года.
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