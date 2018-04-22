В Варшаве 23 апреля состоится мировая премьера фильма Хабенского «Собибор»

В Варшаве в понедельник, 23 апреля, состоится мировая премьера фильма «Собибор» российского актёра и режиссёра, народного артиста России, Константина Хабенского

В ходе беседы с RT Хабенский рассказал, что было для него самым сложным, как для режиссёра картины.

«Согласиться стать режиссёром. Это самое сложное. А дальше, по мере поступления проблем, сложностей, уже легче», — уточнил он.

Артист также прокомментировал то, как ему удалось совместить актёрскую и режиссёрскую работу в ходе съёмок картины о нацистском лагере смерти.

«Сложно было, но интересно», — заключил Хабенский.

Ранее сообщалось, что в российский прокат фильм выйдет 3 мая 2018 года.