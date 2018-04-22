Стартовали съемки нового триллера «Девятая» 

В Санкт-Петербурге начались съемки мистического триллера "Девятая". Об этом на своей странице в Instagram сообщил продюсер проекта Александр Роднянский, который ранее занимался такими известными проектами, как "Нелюбовь" и "Дуэлянт". Он выложил первую фотографию со съемок и немного рассказал о сцене:
"Сцена снималась в очень красивом здании, которое, кажется, прежде никто в кино не снимал — Мальтийской капелле".
Сюжет фильма разворачивается в Петербурге конца XIX века, в городе происходят странные убийства девушек. Глава сыска следователь Ростов, которого играет Евгений Цыганов, занимается их расследованием. Однако, оказавшись в тупике, он обращается за помощью к всемирно известной ясновидящей, британке Оливии Рид.
Режиссером проекта выступает Николай Хомерики, который работал над фильмом "Селфи". Кроме исполнителя главной роли Евгения Цыганова, в картине снимаются артисты Юрий Колокольников, Евгений Ткачук, Дэйзи Хэд.
В прокат "Девятую" планируют запустить в январе 2019 года.