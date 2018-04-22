Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман разошлись во взглядах на фанатов «Шерлока»

«Ватсон» считает, что из-за поклонников сериалом заниматься больше не «весело».

Финальный эпизод четвёртого сезона «Шерлока» вышел в эфир 15 января 2017 года.

С тех пор звёзды сериала, включая его сценариста Марка Гэтисса , регулярно давали зрителям понять, что продолжения в ближайшее время ждать не стоит.

В середине марта Мартин Фриман , исполнитель роли Ватсона, жёстко высказался в отношении фанатов сериала. По его мнению, отчасти из-за них шоу ушло на потенциально бессрочный перерыв.

Честно говоря, превзойти [ожидания фанатов в четвёртом сезоне] было невозможно. «Шерлок» превратился в настоящего монстра практически сразу. По сравнению с ним тот же [британский] «Офис» долго разгонялся. А «Шерлок» был высокого качества с самых первых серий. Очень трудно было удерживать этот уровень.

Сниматься в этом сериале — это примерно как быть в The Beatles, только в более лёгкой форме. Ожидания фанатов доходят до такой степени, что уже не радуют. Это уже не то, чему можно порадоваться, это что-то вроде: «Вы должны сделать вот так, иначе вы — ***** [женские половые органы]». Это больше не весело.

актёр

Спустя примерно полтора месяца Бенедикт Камбербэтч внезапно ответил коллеге в интервью The Telegraph . По его мнению, бросать всё из-за давления со стороны фанатов — не лучшее поведение.

Честно говоря, это довольно жалко, если нечто подобное может как-то повлиять на ваше восприятие реальности. Ожидания фанатов? Я не знаю. Я, скорее, не согласен с этим… Уровень одержимости действительно такой, что франчайз уже принадлежит фанатам, хотя создаём его именно мы. Но на меня это не влияет таким же образом, [как на Фримана].

актёр

Финал четвёртого сезона «Шерлока» показал в Великобритании самые низкие рейтинги со времён первого сезона.

Оба актёра активно снимаются в фильмах вселенной Marvel, однако в «Войне бесконечности» они не встретятся: Мартин Фриман в картине не задействован.

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