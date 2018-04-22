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Смешной Энтони Хопкинс оказался страшнее маньяка Ганнибала Лектера
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Смешной Энтони Хопкинс оказался страшнее маньяка Ганнибала Лектера 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Актер Энтони Хопкинс опубликовал видео, на котором он кривляется на камеру. Кадры размещены в Twitter-аккаунте артиста.
На полуминутном ролике Хопкинс под музыку машет руками, трясет головой и строит рожи.
Видео сопровождается подписью «Вот что случается, когда ты весь в работе и нет времени поиграть».
Сэр Филип Энтони Хопкинс — британский и американский актер, кинорежиссер, композитор, уроженец Уэльса. Он получил кинопремию «Оскар» за роль маньяка Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят» — кинозлодея номер один всех времен по версии Американского института киноискусства.
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