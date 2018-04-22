Рабочий из КНДР о жизни во Владивостоке: «Вы должны есть грязь, вы должны отказаться от того, чтобы быть человеком»

Об этом он рассказал BBC.

Британская вещательная корпорация (BBC) выпустила документальный фильм о том, как работается гражданам КНДР в других странах. Как пишет Brinkwire, героями фильма стали корейцы, которые в настоящее время живут и работают в Китае, Польше и России.

В частности, один из граждан КНДР, работающий во Владивостоке, сказал следующее: «Вас рассматривают здесь, как собаку. Вы должны есть грязь, вы должны отказаться от того, чтобы быть человеком».

Компании, упомянутые в этом документальном фильме, отрицают любые правонарушения, в то время как Пхеньян настаивает на том, что его соотечественники работают на законных основаниях.

Сам документальный фильм уже опубликован. Герой, предположительно, из Владивостока появляется там с пятой минуты.