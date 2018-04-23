Фильм Балабанова покажут на ММКФ

МОСКВА, 23 апреля. / ТАСС /. Фильм Алексея Балабанова «Про уродов и людей» на большом экране, а также ленту об ущемлении прав женщин, историю о диком орле и еще более 50 картин покажут в понедельник на 40-ом Московском международном кинофестивале (ММКФ). Об этом сообщила пресс-служба смотра.

"Алексей Балабанов — один из главных режиссеров 1980-х и 1990-х годов. Его кино можно отнести к движению ультрареализма. «Про уродов и людей» — это один из его самых сильных фильмов", — отметили в пресс-службе. Картину покажут в кинотеатре «Звезда».

В понедельник представится единственный шанс увидеть якутский фильм «Царь-птица» о 30-х годах XX века, который участвует в основном конкурсе фестиваля. Лента рассказывает о том, как дикий орел, который считается священной птицей, залетает в дом к двум людям, хозяева не выгоняют его, а, наоборот, начинают подкармливать. На фоне этой ситуации разворачивается целая психологическая история о человеческих отношениях.

Латвийский фильм «С пеной у рта» (Ar Putam uz Lupam, 2017) покажут в кинотеатре «Октябрь». Это рассказ о мужчине, который работает тренером собак. Картина также участвует в основной конкурсной программе ММКФ.

В рамках конкурса документального кино представят фильм «Хана». Эта лента повествует о четырех женщинах из Индии, Нигерии, Перу и Сирии, где существуют проблемы с правами женщин. У каждой из героинь своя непростая судьба, в жизни им пришлось бежать от похитителей, по нелюбви выходить замуж и даже подвергнуться насилию.