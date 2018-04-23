Ещё
Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи со сводной внучкой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи со сводной внучкой 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сводная внучка актера Моргана Фримена Идена Хайнс рассказала своему будущему убийце Ламару Давенпорту, что состояла в сексуальной связи со своим сводным дедом, пишет New York Daily News.
Такое обвинение было озвучено в пятницу во время слушания в суде по делу об убийстве сводной внучки Фримена в 2015 году.
"Идена Хайнс поделилась секретом с Ламаром Давенпортом и другими, о том что ее дед вступил с ней в неуместные сексуальные отношения", — передает издание слова адвоката Энни Костанцо из здания суда.
Однако, как пишет газета, неизвестно, зачем такая информация могла понадобиться на заседании суда.
Впервые сообщения о возможной сексуальной связи Фримена со сводной внучкой появились в 2009 году, а три года спустя в Сети распространялась информация о том, что они могут пожениться. Однако Фримен и Хайнс назвали эти сообщения ложными.
Восьмидесятилетний актер Морган Фримен известен по таким фильмам, как «Побег из Шоушенка», «Пока не сыграл в ящик», «Малышка на миллион» и другим. В 2005 году актер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Уличный парень».
РИА Новости: последние новости
Прощание с Ниной Дорошиной пройдет в театре "Современник" Труппе МХТ им. Чехова представят нового худрука Биография Георгия Вицина
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: жизнь «островитян» после славы5
Как изменились популярные дети-актеры12
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино52
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение