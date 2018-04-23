Труппе МХТ им. Чехова представят нового худрука

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости . Труппе МХТ имени Чехова в понедельник представят нового художественного руководителя — известного российского режиссера и педагога Сергея Женовача , возглавляющего театр «Студия театрального искусства» (СТИ).

Возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Кандидатуру Женовача утвердили в Министерстве культуры РФ на совете режиссеров ведущих российских театров.

Как когда-то режиссеру Олегу Ефремову , который покинул родной «Современник» и пришел во МХАТ, Женовачу также предстоит оставить свое детище СТИ и возглавить МХТ им. Чехова. Многие известные режиссеры считают, что у Женовача «все получится».

Так, режиссер Юрий Бутусов говорил, что Женовач — очень интеллигентный, спокойный и мудрый человек, «очень внимателен к людям, поэтому у него все должно получиться».

Лев Додин называл Женовача «режиссером сегодняшнего дня, смело заглядывающим в будущее». «Мне кажется, есть надежда, что совершится попытка развития театра в одном из направлений, которое ранее задавалось», — говорил режиссер.

Сам Сергей Женовач заверил, что «все проекты Олега Павловича (Табакова) и его команды должны воплотиться, все спектакли должны быть выпущены».

Что касается СТИ, то она останется самостоятельным театром. «Студия остается автономной, это авторский театр», — подчеркнул Женовач.

Еще до того, как стало известно, кто станет новым главой Художественного театра, многие актеры выразили мнение о том, что это должен быть режиссер.

Актер Сергей Безруков говорил, что «театру нужен художественный руководитель, который является режиссером». «А Сергея Васильевича и представлять не нужно. Это имя. У него замечательная студия. Свой театр. И он достоин МХТ. Думаю, что это действительно очень удачный выбор», — сказал Безруков.

Известный актер театра и кино, артист МХТ им. Чехова Михаил Пореченков сказал РИА Новости, что знает Женовача как блестящего режиссера, педагога, профессора, с которым имел счастье работать на спектакле «Белая гвардия», что это было прекрасное время.

"Я очень рад, что он возглавит Московский Художественный театр, и надеюсь с ним поработать, потому что Сергей Васильевич создает удивительную, тонкую, творческую атмосферу во время работы", — отметил актер.

Актриса МХТ Ирина Пегова сказала РИА Новости, что назначение Сергея Женовача — «это счастье, настоящий подарок для театра». «Это лучшее, что могло бы быть для МХТ им. Чехова», — подчеркнула актриса.

Сергей Женовач — режиссер, педагог, профессор, завкафедрой режиссуры ГИТИСа. Выпускник ГИТИСа, ученик выдающегося мастера Петра Фоменко . Работал в Театре на Малой Бронной, Театре-студии «Человек», ставил спектакли в Малом театре, Мастерской Фоменко, МХТ им. Чехова, театрах Норвегии.

В 2005 году на основе его актерско-режиссерского курса ГИТИСа была создана «Студия театрального искусства» — сегодня один из популярнейших театров Москвы. В репертуаре спектакли по произведениям Лескова, Гоголя, Достоевского, Чехова, Булгакова, Пушкина.