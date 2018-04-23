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Фильм «Тренер» стал лидером проката в РФ и СНГ по итогам выходных
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Фильм «Тренер» стал лидером проката в РФ и СНГ по итогам выходных 

Аргументы и Факты 42 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
За несколько дней кинолента собрала более 328,4 млн рублей
Спортивная драма «Тренер» стала первой по кассовым сборам в России и СНГ 19-22 апреля, передает ТАСС. Кинолента собрала 328,4 млн рублей за четыре дня.
«Тренер» вышел в прокат 19 апреля. Режиссером и исполнителем главной роли является актер Данила Козловский.
Главный герой фильма — футболист сборной РФ Юрий Столешников, который после неудачи на важном матче решает уйти из спорта. Он поступает на работу тренером в провинциальный город. Герою предстоит снова поверить в себя и вдохновить своих последователей.
К слову, российский фильм вытеснил из лидеров киноленту «Рэмпейдж», которая собрала 78,2 млн рублей. Третье место досталось фильму ужасов «Тихое место» (74,9 млн рублей).
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