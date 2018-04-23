Биография Георгия Вицина

Советский актер театра и кино, народный артист СССР Георгий Михайлович Вицин родился 23 апреля 1918 года в Петрограде (ныне — Санкт-Петербург). По другим данным, он родился 18 апреля (5 апреля по старому стилю) 1917 года в городе Териоки (ныне Зеленогорск под Санкт-Петербургом).

С 1934 по 1935 год учился актерскому мастерству в театральном училище при Театре имени Вахтангова и в студии Второго МХАТа.

С 1936 года играл на сцене Театра-студии под руководством Николая Хмелева , которая в 1937 году была преобразована в Театр имени Ермоловой.

В 1969-2001 годах работал в труппе Театра-студии киноактера (ныне Государственный театр киноактера).

Известность актеру принесла главная роль Васи Веснушкина в фильме «Запасной игрок» (1954).

Позже он исполнил главные роли в комедиях «Она вас любит» (1956), «Деловые люди» (1962) и «Женитьба Бальзаминова (1964), „Сказке о потерянном времени“ (1964), короткометражных фильмах „Жених с того света“ (1958), „Месть“ (1960), „Как рождаются тосты“ (1962).

Удачей Вицина стала главная роль в фильме „Джентльмены удачи“ (1972).

Зрителям запомнились роли Георгия Вицина в фильмах „Старая, старая сказка“ (1968), „Тень“ (1971), „Не может быть!“ (1975).

В популярном телевизионном „Кабачке „13 стульев“ (1968-1981) он снялся в роли Пана Цыпы.

В 1970-1980-х годах Вицин сыграл роли в фильмах „Табачный капитан“ (1972), „А вы любили когда-нибудь?“ (1973), „Земля Санникова“ (1973), „Царевич Проша“ (1974), „Веселое сновидение, или Смех и слезы“ (1976), „Руки вверх!“ (1981) и „Путешествие пана Кляксы“ (1985) и др. Среди его киноработ 1990-х годов — главные роли в кинолентах „Выстрел в гробу“ (1992), „Бравые парни“ (1993), „Несколько любовных историй“ (1994), „Хаги-Траггер“ (1994).

Всего артистом было сыграно в кино свыше 100 ролей.

Георгий Вицин озвучил более 80 мультфильмов. Среди них — „Зайка-зазнайка“ (1976), „Следствие ведут Колобки“ (1983), „Домовенок Кузя“ (1984-1987), „КОАПП“ (1984-1990).

22 октября 2001 года Георгий Вицин скончался в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

В 1990 году Георгию Вицину было присвоено звание Народный артист СССР. В 1996 году он был удостоен звания Почетный кинематографист России.

В 2008 году памятник актеру был открыт в Зеленогорске.