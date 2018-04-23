«Одной плойкой накручены»: Игорь Николаев вместе с женой вышли в свет с похожими прическами

Певец Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова посетили премьеру фильма «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Супруги настолько сблизились за годы брака, что даже прически у них стали одинаковыми.

58-летний музыкант Игорь Николаев и его 35-летняя супруга Юлия Проскурякова пришли вместе на премьеру драматической картины «Непрощенный». Напомним, этот фильм, основанный на реальных событиях, показывали на открытии Московского кинофестиваля.

Перед просмотром фильма Игорь и Юлия, пришедшие на премьеру в черных нарядах, давали интервью и фотографировались. Пара выглядела счастливой и беззаботной. Супруги настолько сроднились, что даже пришли на светское мероприятие с одинаковыми кудряшками. Естественно, этот факт не остался незамеченным внимательными поклонниками пары. Многие комментаторы решили, что Юлии очень идут кудри. «Игорь стал рядом с Юлей моложе на 20 лет минимум» «Юля, Вам очень идут кудри! Прекрасный образ» «Одинаковые прически, класс» «Милые кучеряшки» «Одной плойкой накручены?»

Игорь Николаев и его супруга отметили, что фильм оказался очень тяжелым для просмотра, но не оставил их равнодушными. Юлия поделилась, что плакала на протяжении всего просмотра и очень сопереживала герою. Ее муж особо отметил актерскую игру Дмитрия Нагиева, который «с первых секунд заставил забыть о ТВ-образе и погрузиться в состояние горя». «Легкомысленное интервью о том о сём до премьерного показа фильма „Непрощённый“ — и подавленное безысходное состояние после… Ужасная трагическая история отца, потерявшего в авиакатастрофе жену и двух детей, и убившего виновного в этом швейцарского авиадиспетчера. Посмотрите обязательно, но знайте — это будет серьёзное испытание для души и сердца», — написал Игорь Николаев. Юлия тоже рекомендовала этот фильм к просмотру своим подписчикам в Инстаграме.