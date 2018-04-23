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25 неизвестных фактов о мультфильмах Disney
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25 неизвестных фактов о мультфильмах Disney 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Мультфильмы Disney всегда интересно смотреть, а еще о них интересно читать. Можно узнать много любопытного, если чуть-чуть покопаться в истории создания того или иного мультфильма. Tlum.Ru собрал 25 удивительных фактов о любимых мультфильмах.
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