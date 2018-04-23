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Феноменально похудевший Максим Виторган сбросил еще пять килограммов
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Феноменально похудевший Максим Виторган сбросил еще пять килограммов 

Teleprogramma.pro 17 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В феврале 2013 года Максим Виторган женился на Ксении Собчак, а через три года у них появился сын Платон. В прошлом году актер феноменально похудел и стал выглядеть бесподобно. Позже он рассказал, что решил привести себя в порядок и сел на диету. Также супруг телеведущей стал усиленно тренироваться даже в отпуске или командировке, что вскоре и дало результаты.
Виторган еще тогда отмечал, что на достигнутом останавливаться не собирается. Избавившись от 15 килограммов он продолжил изнурять себя тренировками. На днях актер побывал на вечеринке, посвященной запуску ток-шоу «Искусство кино». Гости сразу заметили, что он избавился еще от нескольких килограммов лишнего веса. Журналисты выяснили, что артист сбросил еще пять килограммов, об этом сообщает EG.ru.
Максим Виторган и Наталья Меркулова / фото: EG.ru  Режиссер фильма «Интимные места» Наталья Меркулова бурно беседовала с мужем Собчак в тот день. Возможно она решила предложить ему новою роль в одной из своих кинолент. Ранее Виторган упоминал, что на перемены во внешности его вдохновила супруга, которая постоянно занимается спортом и придерживается правильного питания, особенно после рождения наследника. Он не скрывает, что тренировки даются ему не легко.
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