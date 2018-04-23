Фильм об Элтоне Джоне запускают в производство

Киностудия Paramount дала зеленый свет производству байопика про британского певца Элтона Джона . Фильм получил название «Человек-ракета» («Rocketman») — в честь одноименного хита исполнителя.

Когда состоится премьера байопика пока не сообщается. Ожидается, что съемки начнутся уже летом этого года.