Фильм об Элтоне Джоне запускают в производство 

Киностудия Paramount дала зеленый свет производству байопика про британского певца Элтона Джона. Фильм получил название «Человек-ракета» («Rocketman») — в честь одноименного хита исполнителя.
Картина расскажет про ранние годы Элтона в Королевской Академии Музыки и о том, как обычный студент стал суперзвездой. На главную роль в фильме утвержден звезда франшизы «Kingsman» Тэрон Эджертон. Режиссером байопика выступит Декстер Флетчер, ранее работавший с Эджертоном над «Эдди „Орлом“». Сценарий напишет номинант на премию «Оскар» Ли Холл, а продюсировать проект будут Мэттью Вон и Дэвид Ферниш.
Когда состоится премьера байопика пока не сообщается. Ожидается, что съемки начнутся уже летом этого года.