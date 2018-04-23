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Фильм об Элтоне Джоне запускают в производство
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Фильм об Элтоне Джоне запускают в производство 

Fancy Journal 27 минут назад
Фото: Fancy Journal
Киностудия Paramount дала зеленый свет производству байопика про британского певца Элтона Джона. Фильм получил название «Человек-ракета» («Rocketman») — в честь одноименного хита исполнителя.
Картина расскажет про ранние годы Элтона в Королевской Академии Музыки и о том, как обычный студент стал суперзвездой. На главную роль в фильме утвержден звезда франшизы «Kingsman» Тэрон Эджертон. Режиссером байопика выступит Декстер Флетчер, ранее работавший с Эджертоном над «Эдди „Орлом“». Сценарий напишет номинант на премию «Оскар» Ли Холл, а продюсировать проект будут Мэттью Вон и Дэвид Ферниш.
Когда состоится премьера байопика пока не сообщается. Ожидается, что съемки начнутся уже летом этого года.
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