В телевизионном «Ведьмаке» будет восемь серий

Исполнительный продюсер телевизионной экранизации книг Анджея Сапсковского о Геральте из Ривии и его тусовке для Netflix Лорен Хиссрич время от времени вспоминает, что сериал ждут миллионы поклонников The Witcher. И тогда она заходит в свой «твиттер» и что-нибудь там печатает.

В прошедшую пятницу Лорен нашла время пожелать народу счастливого последнего рабочего дня в неделе, а также сообщить, что она и ее команда планируют снять восемь серий для первого сезона теле-«Ведьмака». Она полагает, что если начинить эти серии экшеном, интересными персонажами и глубоким сюжетом, то восьми эпизодов окажется достаточно.

Выйдет сериал, скорее всего, в 2020-м. Конечно, никто пока не может точно знать дату выхода, однако они двигаются вперед с приличной скоростью. Впрочем, качество для них важнее скорости. И к тому же сценарий нуждается в полировке. И вообще пока готов сюжет только для пилотного выпуска, а прочие семь серий существуют лишь в ее голове. Однако скоро к ней присоединятся другие авторы, поэтому все будет в порядке.

Съемки же будут происходить в Восточной Европе, так как сериал не может происходить в другом месте. Ну и к тому же она только что провела десять дней в окружении славянских красот и потому должна снова туда вернуться. Скоро.