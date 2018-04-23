Ещё
«Ведьмака» отдают бесплатно
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ведьмака» отдают бесплатно 

Игромания.ру 20 минут назад
Фото: Игромания.ру
Игровые приключения Геральта из Ривии начались намного раньше, чем CD PROJEKT RED выпустила знаменитую «Ведьмак 3: Дикая охота». И те, кто случайно пропустили самую первую часть серии, могут забрать бесплатно The Witcher: Enhanced Edition.
Правда, для этого придётся совершить некоторые действия. Для начала надо хотя бы раз установить бесплатную карточную игру Gwent: The Witcher Card Game из магазина GOG.com (прошлые попытки считаются). Затем нужно отправиться на страницу акции и там подписаться на рассылку магазина (от неё потом можно будет отказаться). После этого вы можете получить двойной подарок: бочку с картами для «Гвинта» и бесплатную копию улучшенного издания первого «Ведьмака».
Если же у вас возникнет желание пройти всю сагу с начала до конца, можно воспользоваться скидками. «Ведьмак 2: Убийцы королей» временно стоит дешевле на 85%, а «Ведьмак 3: Дикая охота» отдают со скидкой 60%.
Игромания.ру: последние новости
Герои и другие: вышел финальный трейлер «Дэдпул 2» Бойся матрёшек и заводов: вышел финальный трейлер «Черновика» Харли Квинн появится в спин-оффе «Хищные птицы»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками20
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Заброшенные места, вызывающие ужас1
Тест: угадайте актеров русского происхождения5
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино55
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение