«Ведьмака» отдают бесплатно

Игровые приключения Геральта из Ривии начались намного раньше, чем CD PROJEKT RED выпустила знаменитую «Ведьмак 3: Дикая охота». И те, кто случайно пропустили самую первую часть серии, могут забрать бесплатно The Witcher: Enhanced Edition.

Правда, для этого придётся совершить некоторые действия. Для начала надо хотя бы раз установить бесплатную карточную игру Gwent: The Witcher Card Game из магазина GOG.com (прошлые попытки считаются). Затем нужно отправиться на страницу акции и там подписаться на рассылку магазина (от неё потом можно будет отказаться). После этого вы можете получить двойной подарок: бочку с картами для «Гвинта» и бесплатную копию улучшенного издания первого «Ведьмака».

Если же у вас возникнет желание пройти всю сагу с начала до конца, можно воспользоваться скидками. «Ведьмак 2: Убийцы королей» временно стоит дешевле на 85%, а «Ведьмак 3: Дикая охота» отдают со скидкой 60%.