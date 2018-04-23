Ещё
Сериал «Анатомия страсти» официально продлен на 15 сезон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сериал «Анатомия страсти» официально продлен на 15 сезон 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
После того, как Эллен Помпео выбила себе новый контракт с увеличением гонорара, мало кто сомневался, что «Анатомия страсти» задержится в эфире еще на какое-то время — и действительно: на днях ABC официально объявил о продлении сериала на еще один, уже 15-й по счету сезон. Также стало известно, что в предпоследнем эпизоде 14 сезона вернется Джина Дэвис.
Удивительно, но, несмотря на уже 14 лет в эфире, «Анатомия страсти» по-прежнему умудряется удерживать зрителей у экранов и остается самой популярной сериальной драмой ABC (и в пятерке самых популярных сериалов на общедоступном ТВ). В текущем 14 сезоне рейтинги «Анатомии страсти» даже выросли по сравнению с предыдущим сезоном — так что продление на 15-й всецело оправдано.
Возвращение Джины Дэвис, покинувшей «Анатомию страсти» в 11 сезоне, «подготовит почву» для ухода Джессики Кэпшоу — героиня Дэвис, Николь, возвращается в Grey Sloan, чтобы предложить некую «блестящую возможность» Аризоне. По всей видимости, стоит сказать спасибо сценаристам, что вывели Джессику из сериала, не убив ее героиню. Предпоследний эпизод 14 сезона выйдет в эфир 10 мая, финал же увидим еще через неделю, 17 мая.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Анджелина Джоли продемонстрировала умение пилотировать самолет Фото: Юэн МакГрегор, Брэдли Купер, Энсел Эльгорт и другие звезды на кинофестивале Трайбека Бенедикт Камбербэтч публично раскритиковал Мартина Фримана за нежелание сниматься в «Шерлоке»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: жизнь «островитян» после славы6
Как изменились популярные дети-актеры12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Звезды советского кино, которые плохо кончили26
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение