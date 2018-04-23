Сериал «Анатомия страсти» официально продлен на 15 сезон

После того, как Эллен Помпео выбила себе новый контракт с увеличением гонорара, мало кто сомневался, что «Анатомия страсти» задержится в эфире еще на какое-то время — и действительно: на днях ABC официально объявил о продлении сериала на еще один, уже 15-й по счету сезон. Также стало известно, что в предпоследнем эпизоде 14 сезона вернется Джина Дэвис.

Удивительно, но, несмотря на уже 14 лет в эфире, «Анатомия страсти» по-прежнему умудряется удерживать зрителей у экранов и остается самой популярной сериальной драмой ABC (и в пятерке самых популярных сериалов на общедоступном ТВ). В текущем 14 сезоне рейтинги «Анатомии страсти» даже выросли по сравнению с предыдущим сезоном — так что продление на 15-й всецело оправдано.

Возвращение Джины Дэвис, покинувшей «Анатомию страсти» в 11 сезоне, «подготовит почву» для ухода Джессики Кэпшоу — героиня Дэвис, Николь, возвращается в Grey Sloan, чтобы предложить некую «блестящую возможность» Аризоне. По всей видимости, стоит сказать спасибо сценаристам, что вывели Джессику из сериала, не убив ее героиню. Предпоследний эпизод 14 сезона выйдет в эфир 10 мая, финал же увидим еще через неделю, 17 мая.

попкорнnews