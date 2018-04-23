Сара Джессика Паркер и Хлоя Морец на кинофестивале в Нью-Йорке 

С 18 по 29 апреля в Нью-Йорке проходит международный кинофестиваль Трайбека. Вчера его посетили Хлоя Морец (21) и Сара Джессика Паркер (53) с мужем Мэттью Бродериком (56).
все слайды
Хлоя представила на кинофестивале свой новый фильм «Неправильное воспитание Кэмерон Пост», в котором играет главную роль — девушку по имени Кэмерон Пост, которую в 1993 году обвинили в сексуальной связи с королевой выпускного бала.
А Сара Джессика Паркер пришла на премьеру фильма To Dust, где одну из ролей сыграл ее муж Мэттью Бродерик.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/sara-dzhessika-parker-i-hloya-morets-na-kinofestivale-v-nyu-jorke/