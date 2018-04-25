13 секретов со съемок «Мстителей: Война бесконечности»

«Мстители: Война бесконечности» уже совсем скоро ворвутся в кинотеатры по всему миру, а у нас уже почти закончились факты о новом марвеловском блокбастере. Но кое-что всё же осталось.

Еще в октябре 2017 года издание DigitalSpy пригласили на сверхсекретную закрытую съемку с доступом ко всей команде и актерам «Мстителей», от Роберта Дауни мл. до одного из режиссеров Джо Руссо . Наконец запрет на разглашение сняли, и вот те самые 13 увлекательных фактов, которые DigitalSpy удалось узнать о грандиозном фильме «Марвел»:

«Война бесконечности» и ее сиквел будут различаться по атмосфере

«Они заметно различаются», сказала режиссер Джо Руссо, говоря об атмосфере двух грядущих фильмов о Мстителях. «Думаю, первый фильм можно описать как фильм об ограблении. Ограбление в стиле „бей и хватай“, как это проворачивает Танос в охоте за Камнями бесконечности.»

«Говорить о втором фильме сложнее, потому что до его релиза еще целых 2 года. Но я бы сказал, что он совсем отличается по стилю от первого фильма».

Сначала продумывали концовки обоих фильмов

Работать сразу над двумя «Мстителями», наверное, было заковыристо, но у режиссеров и сценаристов были свои козыри в рукаве.

«Обычно мы сначала продумываем основную тему фильма, чтобы понять, что же собираемся этим фильмом сказать», объяснил Джо Руссо. «Как только мы выясняем основную мысль, то начинаем обсуждать, какие великие идеи мы хотим воплотить в реальность в этом фильме и как будут развиваться персонажи.»

«Ещё мы обсуждаем то, какой должна быть концовка. В случае обоих фильмов, кажется, мы продумали концовки прежде всего остального. Это было очень важно, ведь последние 10 лет фильмы Марвел — это книга, и вот наконец финальные главы.»

При этом сценарий не был утвержден, пока все не отсняли

Во время дня на съемках DigitalSpy узнали от двух сценаристов, Кристофера Маркуса Стивена МакФили , что сценарий меняется непосредственно во время съемок.

«Наше присутствие на сегодняшних съемках может подкинуть вам пару идей о том, как может в какой-то степени развиваться сценарий», объяснил МакФили. «То есть, весь фильм — это такая огромная и дорогостоящая затея, что мы не можем, например, заявиться во вторник и заявить: „Не, эта идея отстой, сделаем вот так вот. “

Роберт Дауни мл. часто переписывает сцены на ходу

»Мы постоянно меняем какие-нибудь мелочи в сценарии», соглашается со сценаристами Джо Руссо. «Сегодня мы снимали сцену с Томом Холландом и Робертом, но переписали ее утром.

Минут за 10 до включения камер мы сели и обговорили все с Робертом, чтобы прочувствовать персонажа и показать его максимально близко в сцене, ведь именно Роберт знает своего персонажа лучше всего. На съемках этого фильма каждый день — это командный брейншторм.»

Роберт Дауни мл. НЕ носит костюм для захвата движений на съемках

На том дне съемок Том Холланд носил полный костюм для захвата движений, но у Роберта Дауни мл. была только нагрудная часть от костюма Железного человека. При этом актер был одет в черные штаны и кроссовки, которые будут заменены на стадии постпродакшена.

«Они меня в это не впихнут», заявил актер, указывая на костюм Холланда. «Они уже как-то пытались, но, не-а, ни за что.»

Самолюбие звездного каста никогда не было проблемой для режиссеров

«Каст просто потрясающий, но снимать это фильм все же нелегко», подтверждает Джо Руссо. «На съемках этого фильма чувствуешь некий дух товарищества летнего лагеря между кастом, потому что сталкиваются разные миры.

Когда появляются Стражи, а с ними и половина Мстителей, появляется невероятная энергия, и они такие „Нам так весело наконец работать вместе“. Плюс, все понимают конечную цель, поэтому не было каких-то особых проблем с самомнением.»

Но распланировать время актеров оказалось ужасающе сложно

Что ж, организовать всех этих занятых звезд в нужных для съемок никогда и не было простой задачей. «Настоящее достижение для франшизы „Мстителей“ — это планирование», соглашается Дауни мл. «Как у них это получается? Это как провести 35 вручений Оскаров один за другим.»

Комикс Джима Старлина очень повлиял на сюжет

Сценаристы были очень откровенны по поводу влияния комиксов на проект. Когда их спросили, какие комиксы следует перечитать фанатам перед выходом фильма, Стивен МакФили ответил: «Думаю, любой комикс с Таносом, но наибольшее влияние оказал Джим Старлин, ведь Танос — его детище.

Мы хотели дать вам прочувствовать вкус комиксов Старлина в разумных пределах, потому что иногда они довольно безумны. Мы получили много подсказок от Старлина, а потом и Хикман имел возможность высказаться, но на самом деле с Таносом нужно читать все, что есть.»

Шёлк (она же Синди Мун) пока что не появится в «Мстителях»

В «Человеке-пауке: Возвращение» одним из участников команды по десятиборью был персонаж по имени Синди. Когда фамилия персонажа так и не прозвучала, фанаты начали подозревать, что американская актриса Тиффани Эспенсен играла Синди Мун — девушку, которую укусил тот же радиоактивный паук, что укусил и Питера Паркера.

Ходило столько слухов о появлении этого персонажа в «Мстителях: Война бесконечности», однако Джо Руссо на вопрос о появлении Шёлк в «Мстителях» ответил просто: «Не в этом фильме.»

Но в фильме будет уйма разнообразных локаций

«Здесь просто гора различных локаций», открывает нам правду Руссо. «Этот фильм выведет Мстителей из их зоны комфорта. Танос — межгалактический злодей, и поэтому история будет протянута через многие галактики. Вы увидите много необычных локаций и планет.»

Танос отожжёт

Говоря о главном злодее фильма, Том Холланд не мог перестать восхищаться им.

«Танос — самый пугающий злодей «Марвел» из всех, которых мы когда-либо видели», поясняет нам Человек-паук. «Даже в тех ранних анимациях и превизуализациях Танос внушает ужас. Джош Бролин просто потрясающий.»

Комедийная часть фильма будет странной, взбалмошной и поразительной

«Стражи умеют вызывать у людей смех», считает Дэйв Батиста . «В фильме будет очень странная химия, ведь пусть Мстители и герои, но всё же земляне, а мы прилетели из других галактик. Всё будет немного странным.»

Конец Мстителей уже близок

Джо Руссо очень откровенно пояснил о связях между этими двумя фильмами о Мстителях и всей остальной киновселенной Марвел.

«Мстители» все еще пишутся, так что всегда будет ниточка, которая подведет нас к следующей главе в киновселенной. Но если в Марвел и есть некая завершенность, то она точно в этих фильмах. Это закрывающие главы.» О-ой!