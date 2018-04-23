В Волгограде проходит Всероссийский фестиваль «ДеТВора»

VII Всероссийский фестиваль детского и подросткового телевизионного творчества «ДеТВора-2018» проходит в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, на конкурс представлено 150 работ. Они будут оцениваться по девяти номинациям: информационный сюжет, видеоклип, краеведческий или научно-исследовательский фильм, короткометражный игровой фильм, ДеТВора-FREE (мультфильмы и оригинальные сюжеты), ЛитТВ, социальная реклама, социальный сюжет, специальный проект (видеосюжеты о проектах, реализуемых в регионах), футбольная лихорадка. В финале будут участвовать более 100 юных телевизионщиков из 22 студий Волгоградской и Ростовской областей, Москвы, Екатеринбурга и Кирова. Отметим, в этом году мероприятие посвящено 85-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка, советского режиссера Элема Климова. В 2017 году в лицее № 5, где он учился, ему был открыт памятный знак. Жюри фестиваля возглавил российский журналист, писатель и музыкальный критик, сын режиссера Антон Климов.