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HBO представил трейлер нового сериала «Острые предметы» по бестселлеру Гиллиан Флинн
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HBO представил трейлер нового сериала «Острые предметы» по бестселлеру Гиллиан Флинн 

Newsru.com 54 минуты назад
Фото: Newsru.com
Телеканал HBO представил трейлер своего нового сериала «Острые предметы», ставшего экранизацией одноименного остросюжетного бестселлера Гиллиан Флинн, написанного ею еще в 2006 году.
Мини-сериал, состоящий из восьми эпизодов, рассказывает о криминальном репортере Камилле Прикер (Эми Адамс), которая вышла из психиатрической клиники, где находилась по причине многолетнего причинения увечий самой себе.
Мечтая о блестящей карьере и признании, Камилла прозябает в небольшой чикагской газете. Но неожиданно ей выпадает шанс написать сенсационную статью о маньяке, убившем двух маленьких девочек в ее родном городе в штате Миссури. Начальство посылает Камиллу туда, где она родилась и выросла, рассчитывая, что человек, знакомый местным жителям, быстрее сможет расположить их к себе и разобраться в нюансах расследования.
Но возвращение Камиллы домой и погружение в провинциальную жизнь заставляет ее вспомнить ужасы прошлого, а все расследование оборачивается для нее цепью кошмаров и противостоянием личным демонам.
Как пишет
Variety, премьера сериала намечена на июль 2018 года, но точная дата выхода пока не определена. Для сыгравшей в нем главную роль Эми Адамс, пятикратной номинантки на «Оскар» и обладательницы двух премий «Золотой глобус», роль Камиллы Прикер стала первой ее главной ролью в телесериале. До этого она появлялась в одной из второстепенных ролей в первом сезоне «Офиса» более чем десятилетие назад.
Создателем сериала «Острые предметы» стал Марти Ноксон, а режиссером — Жан-Марк Валле, который снял мини-сериал «Большая маленькая ложь».
В ролях также снимались Патриша Кларксон, сыгравшая Адору Креллин — мать главной героини, Элиза Сканлен, Элизабет Перкинс, Мэдисон Девенпорт, Крис Мессина (детектив Ричард Уиллис), Мэтт Крэйвен (шеф полиции Викери) и Тэйлор Джон Смит.
Напомним, американская писательница Гиллиан Флинн, по книге которой сняты «Острые предметы», является также автором романа-триллера «Исчезнувшая», который благодаря актрисе и продюсеру Риз Уизерспун, компании Fox и режиссеру Дэвиду Финчеру стал в 2014 году одноименным сериалом с Розамунд Пайк и Бен Аффлеком в главных ролях.
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