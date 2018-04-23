HBO представил трейлер нового сериала «Острые предметы» по бестселлеру Гиллиан Флинн

Телеканал HBO представил трейлер своего нового сериала «Острые предметы», ставшего экранизацией одноименного остросюжетного бестселлера Гиллиан Флинн, написанного ею еще в 2006 году.

Мини-сериал, состоящий из восьми эпизодов, рассказывает о криминальном репортере Камилле Прикер ( Эми Адамс ), которая вышла из психиатрической клиники, где находилась по причине многолетнего причинения увечий самой себе.

Мечтая о блестящей карьере и признании, Камилла прозябает в небольшой чикагской газете. Но неожиданно ей выпадает шанс написать сенсационную статью о маньяке, убившем двух маленьких девочек в ее родном городе в штате Миссури. Начальство посылает Камиллу туда, где она родилась и выросла, рассчитывая, что человек, знакомый местным жителям, быстрее сможет расположить их к себе и разобраться в нюансах расследования.

Но возвращение Камиллы домой и погружение в провинциальную жизнь заставляет ее вспомнить ужасы прошлого, а все расследование оборачивается для нее цепью кошмаров и противостоянием личным демонам.

Как пишет

Variety, премьера сериала намечена на июль 2018 года, но точная дата выхода пока не определена. Для сыгравшей в нем главную роль Эми Адамс, пятикратной номинантки на «Оскар» и обладательницы двух премий «Золотой глобус», роль Камиллы Прикер стала первой ее главной ролью в телесериале. До этого она появлялась в одной из второстепенных ролей в первом сезоне «Офиса» более чем десятилетие назад.

Создателем сериала «Острые предметы» стал Марти Ноксон , а режиссером — Жан-Марк Валле, который снял мини-сериал «Большая маленькая ложь».

В ролях также снимались Патриша Кларксон, сыгравшая Адору Креллин — мать главной героини, Элиза Сканлен, Элизабет Перкинс , Мэдисон Девенпорт, Крис Мессина (детектив Ричард Уиллис), Мэтт Крэйвен (шеф полиции Викери) и Тэйлор Джон Смит.