Почему сериал «Золотая Орда» можно считать антироссийским

В марте состоялась премьера очередного российского сериала, который именует себя «исторической сагой». Название «Золотая Орда» моментально захватило внимание общественности: историки, политологи, драматурги и кинокритики наперебой высказывают мнение.

Мы решили выяснить, сколько правды раскрыто в сериале и зачем, с точки зрения политтехнологий, такие фильмы нужны.

История с ложкой лжи Согласно режиссёрскому описанию, зрители увидят события, наступившие уже после смерти Александра Невского . В Киев приезжает Менгу-Тимур, молодой последователь пятого хана Золотой Орды с явными намерениями забрать армию в сорок тысяч воинов для войны с Персией.

Однако он готов пойти на сделку и уменьшить количество воинов, получив в наложницы княгиню Устинью, жену Бориса, брата великого князя Ярослава. При этом, сам горе-муж не очень сопротивляется, надеясь, что такая жертва способна обеспечить ему гарантию княжества в дальнейшем.

Взамен Менгу оставляет Ярославу «подарок» от Великого хана — молодую Наргиз. Полыхающие чувства и роковая страсть ставят Ярослава в неловкое положение, заставляя сделать выбор между престолом и любовью. Так зрителям предлагают окунуться в мир страстей, коварства и политических перипетий.

Отличительной особенностью сериала «Золотая Орда» является совершенно катастрофический отрыв от исторических реалий XIII века.

Во-первых, подобных событий с великими княгинями быть не могло. Подобное недоразумение могло произойти только в 1237 году в наиболее острый период завоевательного похода. Однако и в этом случае за княгиню попросту заплатили бы выкуп как за государственного представителя.

Во-вторых, совершенно непонятны исторические фигуры, показанные в сериале. В XIII веке правили два Ярослава. Один из них — Всеволодович, отец знаменитого Александра Невского. Однако нестыковка в том, что он умер ещё до правления хана Берке.

Второй Ярослав также не подходит под киношное описание: он был братом все того же Александра Невского, период его правления совпадает с нужным периодом Золотой Орды, однако, никакого брата Бориса у Ярослава Ярославича не было.

В-третьих, княгиня Устинья — персонаж крайне непонятный. Такая княгиня действительно существовала, но в плен к хану она не попадала. Кроме того, Устинья была женой Андрея II Ярославича, который уже к тому моменту покинул княжеский престол.

Образ великой княгини Устиньи Даниловны явили зрителям очень уж утрированным и, к сожалению, пошлым. Согласно режиссерскому описанию, княгиня не особенно горевала, будучи наложницей хана. В сериале Устинья предстает перед нами характерной, расчётливой и крайне прагматичной.

На деле же она была знатной дамой, дочерью князя Данилы Романовича Галицкого и Анны Мстиславовны, дочери князя Мстислава Мстиславича новгородского, прозванного Удалым. Так что престол не мог быть для Устиньи пределом мечтаний. Также она хранила верность своему мужу: за почти тридцать лет совместной жизни княгиня родила ему троих сыновей.

Четвертая и, пожалуй, самая грубая ошибка в сериале — это помещение великого князя в Киев. Видимо, режиссер забыл, что Ярослав в XIII веке княжил во Владимире.

Пятая ошибка касается всё той же княгини Устиньи. На её головном уборе красуется изображение Казанской Божьей матери, несмотря на то, что икона эта в реальности появилась на три века позже означенных событий.

Весь этот список ошибок и недочётов — это лишь часть исторических разногласий, допущенных в сериале.

Кино отдельно, история — отдельно

Внимательные зрители давно заметили исторические ляпы в сериале. Однако сам режиссер, Тимур Алпатов , грудью встал на защиту своего шедевра и даже попытался оправдаться перед искушённой публикой:

«Мы решили, что снимаем историческое фэнтези, где все условно. Для себя я взял за основу слова известного художника Сергея Микульского. Есть версия, что ига не было, что монголы были лояльны к нам, а русичи платили им деньги за определенные услуги. Перед нами не стояла задача снять историческую реконструкцию, так же как не было задачи показать монголов или русичей грязными, дикими».

Оправдания режиссера можно оценить как формальное извинение перед обманутыми зрителями. Однако возникает резонный вопрос: если сериал не имеет ничего общего с реальными событиями и не стремится следовать всей исторической казуистике, зачем давать сериалу такое однозначное название?

Политтехнологии в кино

Любой исторический фильм всегда несёт в себе некий идеологический подтекст, что с лёгкостью используется политтехнологами в собственных целях.

В этом сериале политика также присутствует. Татары показаны жестокими варварами, беспощадными и вселяющими в русских ужас. При этом русские князья, подобно средневековым рыцарям, деликатно сидят за столом с ханами Золотой Орды, спокойно обсуждая политические вопросы в лучших традициях дипломатии, словно та самая Золотая Орда в XIII веке была дружественным государством. Сами князья — лживые мужья и трусливые руководители, поддающиеся одними лишь животными инстинктами с половым подтекстом. Княгини — того хуже: продажные и очень алчные до власти. Что видит зритель? Что, оказывается, никакой истории не было, тяжёлого и страшного времени не было, доблести и чести не было.

Все придумано, а значит, никакой исторической опоры и авторитета, основанного на ней, попросту нет. Становится не понятно, зачем вгонять людей в цинизм и разочарование, да ещё и за неделю до весенних выборов президента России.

Ответ находится быстро и в неожиданном месте — в фильмографии режиссера картины, Тимура Альпакова. Поиски принесли интересный результат. Оказывается, в разработке режиссёра сейчас находится новая картина, «Сто дней свободы». Согласно описанию, фильм будет демонстрировать «тяжелую судьбу бывшего заключенного, незаконно осужденного за политическую революционную деятельность на десять лет».

Становится, в общем-то, вполне очевидно, откуда у режиссера могла появиться задумка снять настолько антироссийскую картину как «Золотая Орда», прикрыв очевидную идеологию лёгкой вуалью под названием «историческое фэнтези».

Интересен также спонсорский состав сериала. Бюджет картины составил 400 миллионов рублей, одна серия стоит около 25 миллионов рублей. А одним из главных спонсоров сериала стал Лен Блаватник, известный американский предприниматель, промышленник и продюсер, известный своими попытками инвестиций в различные американские проекты по «улучшению международных отношений».

К сожалению, политическая пропаганда не дремлет. На деньги американских инвесторов продолжают сниматься картины, а левонастроенные режиссеры продолжают их снимать. Однако в какую красивую и дорогую оболочку ни заверни пропаганду, она видна невооружённым взглядом. Особенно для тех, кто ещё сохранил здоровую критичность мышления.