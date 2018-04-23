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В «Мастерской Петра Фоменко» покажут моноспектакль Саймона МакБерни
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В «Мастерской Петра Фоменко» покажут моноспектакль Саймона МакБерни 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
25 и 26 мая в рамках Фестиваля «Золотая Маска» и XVIII Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» на одной из лучших сцен нашего округа можно будет увидеть «Encounter», поставленный знаменитым британским актером и режиссером Саймоном МакБерни.
Постановка осуществлена по книге румынского писателя Петру Попеску «Лучезарная Амазонка». Рассказ идет об американском фотографе Лорене МакИнтайре, в 1969-м по заданию журнала «National Geographic» в поисках племени Майоруна попавшем в дебри лесов Амазонки и безнадежно потерявшемся там. Но режиссер хочет поговорить о более серьезных вещах и предлагает зрителям совершить «прогулку по мозгу».
Книга Попеску становится лишь поводом поразмыслить о пространстве и времени. МакБерни скользит по реке времен — он попадает то в 70-е гг., то во времена колонизации Америки, то в свою собственную жизнь двухгодичной давности. Возникает ощущение, что на сцене не актер, а исследователь, с блеском доказывающий теорию о квантовой природе человека. Человек оказывается одновременно и частицей, и волной, режиссер спорит с самим собой и спор этот увлекает зрителя.
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